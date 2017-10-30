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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Bir haftalık operasyonlar hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

30 Ekim 2017, Pazartesi 10:35
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 19'u ölü, 12'si sağ, 13'ü teslim olmak üzere 44 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23-30 Ekim tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 570 operasyon düzenlendi. 

Operasyonlarda terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu belirlenen 1256 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve kaçakçılık yaptığı iddia edilen 3 bin 525, düzensiz göçle mücadele kapsamında 148 kişinin yakalanmasıyla gözaltına alınan kişi sayısı 4 bin 929 oldu.

Muş, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Tunceli ve Hakkari'de yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 17 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

Bu yerlerde yaklaşık 2 ton gıda maddesi, 22'si ağır ve uzun namlulu 30 silah, 362 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 8 el bombası, 6 bin 287 muhtelif mühimmat ele geçirildi, 104 el yapımı patlayıcı ile mayın imha edildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik operasyonlar kapsamında 3 bin 525 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında ise 39 ilde 302 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 532'si denizlerde olmak üzere 4 bin 822 düzensiz göçmen yakalanırken, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 148 kişi gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakarette bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 446 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. 

Tespit edilen 158 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Asayiş ve trafik denetimleri

Asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, ülke genelinde 23 Ekim'de 12 bin 55 personelin katılımıyla "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-5" gerçekleştirildi. Denetimlerde, 43 bin 938 kişi kontrol edildi, aranan 92 kişi yakalandı,169 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. 

Uygulama kapsamında denetlenen 5 bin 720 servis aracınden 255'ine cezai işlem uygulandı. Denetlenen 9 bin 551 iş yerinden 130'u hakkında idari işlem yapıldı. 

Ülke genelinde özellikle cinayet suçlarından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 28 Ekim'de 6 bin 308 personelin katılımıyla 2 bin 176 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 872 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

 

AA

Etiketler: içişleri bakanlığı
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