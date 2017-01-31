Bir ilçeye daha 'kayyım' atandı

Elazığ'ın Karakoçan İlçe Belediye Başkanı DBP'li Burhan Kocaman, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı, yerine ise İlçe Kaymakamı Cemil Sarıoğlu atandı.

Karakoçan Belediye Başkanı Burhan Kocaman ve Eş Başkan Cennet Ayık, yargılandıkları 'zimmet' suçu davasından 3'er yıl 45'er gün gün hapis cezası verilmesinin ardından, karara itiraz etti. Eş Başkanlar Kocaman ve Ayık, mahkemeden yanıt beklerken, İçişleri Bakanlığı Belediye Başkanı Burhan Kocaman'ı, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırdı. Elazığ Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, " 5393 sayılı Belediye Kanununun 45'inci maddesinin ikinci fıkrası ile 46'ncı maddesi hükümleri kapsamında Belediye Başkanvekilliğine Karakoçan Kaymakamı Cemil Sarıoğlu görevlendirilmiştir" denildi. DHA

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