Bir keyfiliğe daha hukuk freni

Basın İlan Kurumu tarafından çıkarılan ve birçok açıdan problemli olduğu için itiraz edilen yönetmelik için Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Basın İlân Kurumu tarafından çıkarılan ve büyük tartışmalara yol açan ‘Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nin en tartışmalı maddesi Danıştay tarafından iptal edildi. Yönetmeliğin tartışmalı 110’uncu maddesinde, “gazetelerin sahipleri ve muhabirleri dahil fikir işçileri hakkında terör davası açılmış olması durumunda gazetelerine ilan verilmeyeceği” hükmünü içeriyordu.

Yeni Asya yazmıştı

Gazetemizin 7 Ekim tarihli yayınında ‘Sansür Yönetmeliği Hukuken Geçersiz’ manşetiyle Basın İlân Kurumu’nunun yönetmeliğinin yanlış olduğu ifade edilmişti. Uygulamanın hukukun en temel ilkelerine aykırı olduğunu belirttiğimiz haberimizi, Danıştay kararı da haklı çıkardı. Av. Kadir Akbaş, “Basın yayın organları, resmî ilân kesme tehdidiyle etkili bir otosansüre zorlanıyor. Basın İlân Kurumunun, bir basın organını henüz yetkili mahkemece suçlu olduğuna karar verilmediği bir aşamada suçlu ilân edip resmî ilânını kesmesi masumiyet karinesinin, anayasanın, İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ve konuya ilişkin AİHM kararlarının ihlâli anlamına gelir” ifadeleriyle uygulamaya tepki göstermişti.

Hukuki sonuç doğuracak nitelikte



Eski CHP Milletvekili Avukat Şahin Mengü, yönetmeliğin iptali amacıyla Danıştay’a dâvâ açmıştı. Danıştay, 10’uncu Dairesi de yönetmeliğin tartışmalı 110’uncu maddesini “Getirilen düzenleme ile hukuki sonuç doğuracak nitelikte olduğu” gerekçesiyle yürütmesini durdurdu. Bu kararın ardından, söz konusu madde hakkında iptal kararı alınması beklenirken, tartışmalı diğer maddelerin durumu da merak konusu oldu.