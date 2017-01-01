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3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Bir rapor da TGC’den

01 Ocak 2017, Pazar
TGC, “2017 yılında gazetecilik yapabilir olmayı umut ediyoruz” temennili raporunda, işsiz gazeteci sayısının 10 bini aştığını belirtti.

TGC Yönetim Kurulu 2016 basın raporunu açıkladı. Rapora göre 2016 yılında 780 gazetecinin basın kartı iptal edildi, 839 gazeteci yaptıkları haberler dolayısıyla açılan dâvâlarda hâkim karşısına çıktı. 189 gazeteci sözlü ve fizikî saldırıya uğradı. 143 gazeteci ise yeni yıla cezaevinde giriyor. Rapora göre işsiz sayısı ise 10 bini aştı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada 2017 yılında “gazetecilik mesleğinin yapılabilir olmasını ve cezaevindeki 143 gazetecinin tutuksuz yargılanmasını” beklediklerini açıkladı. TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihi boyunca siyasî iktidarların medya ile ilişkisinin sorunlu olduğuna bu dönemde de sorunların ağırlaşarak devam ettiğine dikkat çekildi. 

ÜLKEMİZ 1. SIRADA!  

Açıklamada, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak hazırladığımız rapora göre 2016 yılında 780 gazetecinin basın kartı iptal edildi, 839 gazeteci yaptıkları haberler dolayısıyla açılan dâvâlarda hâkim karşısına çıktı. 189 gazeteci sözlü ve fizikî saldırıya uğradı. 157 yayın organı kapatıldı. 14 toplumsal olayda ise yayın yasağı kararı verildi. Uluslar arası basın meslek örgütlerine göre dünyada hapiste 348 gazeteci bulunuyor. Türkiye ise cezaevindeki 143 gazeteci ile gazetecilerin tutuklu olduğu ülkeler sıralamasında birinci sırada yer alıyor” ifadeleri de yer aldı. Açıklamada, 2017 yılının halkın haber alma ve bilgi edinme hakkı için çalışan gazetecilerin sadece yaptıkları haberler dolayısıyla sözlü ve fizikî şiddete uğramadığı, hedef gösterilmediği, gözaltına alınmadığı, tutuklanmadığı bir yıl olması dilenerek, çalışan, çalışamayan ve cezaevinde tutuklu olan bütün gazetecileri yeni yılı kutlandı. 

4 arkadaşımız yeni basın kartını 6 aydır bekliyor

Yüzlerce gazeteci gibi gazetemiz sarı basın kartı sahiplerinden bazı arkadaşlarımız yeni kartlarını bekliyor. Basın Yayın Genel Müdürlüğü’ne Mayıs ayından itibaren yeni kartlar için başvuruda bulunan arkadaşlarımızdan sürekli basın kartı sahibi Erol Doyuran, sarı basın kartı sahibi Hayreddin Ekmen, Musa Aydın ve Adem Alp yaklaşık 6 aydır yeni kartlarına sahip olamadı. Basın Yayın Genel Müdürlüğü yetkilileri, yeni basın kartlarının  gelmeyişine kartların basımının hâlâ devam ettiğini gerekçe gösteriyor.

 

Etiketler: basın özgürlüğü
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