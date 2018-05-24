Bir skandal karar daha: Dünyanın gözleri önünde 'hukuksuzluk' ve 'işgal' devam ediyor!

İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin bölgesi Batı Şeria'da 2 bin 500 yasadışı yerleşim inşasını onayladı.
BM kakarlarına rağmen 1967'den beri sürekli yerleşim inşa eden İsrail topraklarını genişletiyor.
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, gelecek hafta Batı Şeria'da 2 bin 500 yeni yerleşimin inşasına başlamayı planladıklarını açıkladı.
ABD'nin İsrail büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının ardından büyük protesto gösterileri düzenlenmiş, İsrail askerinin açtığı ateşte 62 Filistinli vefat etmiş, yaklaşık 3 bin kişi yaralanmıştı.
DHA