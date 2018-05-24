Bir skandal karar daha: Dünyanın gözleri önünde 'hukuksuzluk' ve 'işgal' devam ediyor!

İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin bölgesi Batı Şeria'da 2 bin 500 yasadışı yerleşim inşasını onayladı.

BM kakarlarına rağmen 1967'den beri sürekli yerleşim inşa eden İsrail topraklarını genişletiyor. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, gelecek hafta Batı Şeria'da 2 bin 500 yeni yerleşimin inşasına başlamayı planladıklarını açıkladı. ABD'nin İsrail büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının ardından büyük protesto gösterileri düzenlenmiş, İsrail askerinin açtığı ateşte 62 Filistinli vefat etmiş, yaklaşık 3 bin kişi yaralanmıştı. DHA

Okunma Sayısı: 933

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.