Bir suç duyurusu daha yaptık: Kim bu müfteri?

Yeni Asya gazetesine yönelik iftiralarla saldırılarına devam eden Ömer Turan isimli şahıs için 3. kez suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Mustafa Özbek, Turan’dan iddialarını ispatlamasını beklediklerini belirtti.

Hakkın ve haklının yanında olan Yeni Asya gazetesine yönelik sosyal medyada çirkin ve asılsız iftiralarla saldırılarına devam eden Ömer Turan isimli şahıs için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na 24 Mart ve 29 Mart 2017 tarihlerinde yaptığımız suç duyurusuna dün bir yenisini daha ekledik. İftiralara devam eden şahıs için 5 Nisan 2017’de 3. kez suç duyurusunda bulunduk.

Yeni Asya Medya Grup’un avukatı Mustafa Özbek, “Ülkede maalesef hazin bir durum var. Bir sosyal medya hesabı açıyorsunuz, profil resminizi Cumhurbaşkanı’nın resmi yapıyorsunuz ve sanki devletin emniyetinden, MİT’inden istihbarat kurumlarından daha fazla bilginiz, delilleriniz varmış gibi, farklı görüşte olanlara veya sevmediğiniz kişileri kamuoyu önünde ve savcılıklar nezdinde zor duruma düşürüyorsunuz. Gereksiz yere yalan ve iftiralarla haklarında soruşturma açılmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Sonra hızınızı alamayıp mahkemelere talimat vermeye de başlıyorsunuz. Siz kimsiniz? Profil resminizi Cumhurbaşkanı’nın resmi yapınca mahkemelerinde mi üstüne çıktığınızı mı zannediyorsunuz?” dedi.

Kim olduğu, kime hizmet ettiği belli değil

Avukat Özbek, “Biz şimdi şu soruları soruyoruz; bu adamın elinde emniyetin, MİT’in ulaşamadığı bilgiler mi var? Kimsenin bilmediği bilgilere nasıl sahip olup böyle iddialarda bulunabiliyor? Kim olduğu belli değil. Kime hizmet ettiği belli değil, kurumsal bir kimliği yok, resmî olarak bir kurumda çalışmıyor. Ama profiline bakılınca siyaset bilimci. O bilim adamlığını kimin verdiği bile meçhul. Şimdi ben Cumhurbaşkanı’nın resmini profil yapıp, birkaç tane de vatan millet Sakarya edebiyatı yapınca önüme geleni suçlama hakkına mı sahip oluyorum? Bu şahıs hakkında yetkililer neden işlem yapmıyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Her tür kılığa giren kriptolar kullanılıyor

Ayrıca Yeni Şafak Gazetesinin 17 Mart 2017 tarihli sayısında Yusuf Kaplan’ın, “Fetö kumpasına kurban gidenlerin mağduriyeti giderilmeli” başlıklı yazısında: Burada başka yöntemlerle de masum insanlara iğrenç zulümler yapıldı: FETÖ, bürokrasideki her tür kılığa giren kriptolarını kullanarak, FETÖ’yle zırnık kadar ilgisi olmayan hatta bizzat tanıdığım ve FETÖ’yle kıyasıya mücadele eden insanları iftiralarla işlerinden uzaklaştırdı, içeri attırdı! Ardından da sosyal medyayı kullanarak, gazeteleri, televizyonları, bazı partileri kullanarak, bizzat FETÖ’nün zulmüyle mazlûm konumuna düşen masum insanları sömürerek FETÖ soruşturmasını sulandırmaya, ülkede kaos ortamı oluşturmaya çalıştı!” şeklinde tesbitlerini hatırlatan Avukat Özbek, “Ömer Turan isimli şahısın da böyle bir algı operasyonuna hizmet eden bir müfteri olduğu düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı’nı aciz gösteriyor

Özbek, Ömer Turan adlı şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmak amacıyla hakkında araştırma yaptığını belirterek, “Baktık ki işin rengi çok farklı. Önce Ömer Turan hangi ülkenin vatandaşı olduğunu bize söylesin. 2013’ten önce bu şahıs neredeymiş? Bunu açıklasın. Ne iş yapıyor, Türkiye’ye hangi nedenle geldi” gibi soruların cevap beklediğini vurguladı. “Yetkililer bu tür ülke menfaatlerine aykırı davranışlar sergileyen kişiler hakkında neden bir işlem yapmıyor bunu anlamakta zorlanıyoruz” diyen Özbek, “Bu şahıs geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı’nın Diyarbakır gezisiyle alakalı sosyal medya hesabından mesajlar paylaşarak, “Derin Nato’nun Erdoğan’ı uçakla kaçırıp, yurtdışında yargılama gibi uluslar arası kumpas planı var. Bunun tedbiri alınsın”, Ayrıca “Erdoğan’ı hedefleyen şok bir suikast için her türlü olasılık mümkün. Zehir, bomba, uçak, füze her şey ama her şey kullanılabilir. Bürokrasi bir kenara, Erdoğan’ın yanıbaşında, Beştepede bile hala uyuyan derin Nato, Fetö hücreleri var. Odaya böceği koyan kişi hâlâ orada” gibi beyanlarda bulunarak, toplumda kaos çıkarmak amacını güderken, aynı zamanda Cumhurbaşkanı’nı aciz gösterip her an tehlikedeymiş imajı oluşturuyor” dedi.

İddialarını ispat etsin

Özbek, “ Yeni Asya hiçbir zaman darbecilerin yanında olmadı ve olmayacaktır. Bazı anlamamakta ısrar edenlere tekrar söylemek istiyoruz ki; biz sadece gerçek suçlular belli olsun diye kamuoyunun vicdanına seslendiriyoruz. Her şeyden evvel bu tür suçlamalara maruz kalan kendi çalışanımızın suçsuzluğuna inanıyoruz. Ömer Turan isimli şahıs bizim çalışanımızı bizden daha iyi bilecek değil. Elinde iddia ettiği çamur at izi kalsın, dedikodu zihniyetine dayanan iddiaları destekleyecek belge varsa buyursun Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına 3. kez suç duyurusunda bulunduk, gidip belgelerini oraya sunsun. Eğer sunamıyorsa, yetkililere buradan sesleniyorum bu tür tetikçiler ülkeyi karıştırmaktan, ülke zararına çalışmaktan başka bir iş yapmamaktadırlar. Nerenin vatandaşı olduğu bile belli olmayan bu tür kişilerin yetkililerce tesbit edilip, ona göre tedbir alınması lâzım. Kimse mahkemelere talimat veremez” ifadelerini kullandı.