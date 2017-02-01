Gazeteci yazar Ahmet Hakan, Müslümanları ABD'ye sokmama kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'a karşı çıkan Amerikalıların alkışlanmasını "Amerika güzellemesi yapıyorsunuz" diye itiraz edenlere "İki Amerika" var diyerek cevap verdi.

Ahmet Hakan'ın bugünkü Hürriyet'te yer alan yazısının ilgibi bölümü şöyle: AMERİKAN GÜZELLEMESİ YAPMIYORUZ A BE AKILSIZ HAVAALANLARINA akın edip “Hepimiz Müslümanız” diyen Amerikan ahalisine alkış tuttuk ya... Bazı şuursuzlar bunun Amerikan güzellemesi olduğunu söylüyor. * Bir tane Amerika yok ki... İki tane var: - BİRİNCİ AMERİKA: Trump ve hempaları. - İKİNCİ AMERİKA: Trump’ın yaptığı Müslüman düşmanlığına itiraz edenler. * Olay şu: Siz birinci Amerika’yı güzellerken... Biz ikinci Amerika’yı güzelliyoruz.

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