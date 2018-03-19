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19 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Bir UBER saldırısı daha!

19 Mart 2018, Pazartesi 10:11
UBER'lere yönelik geçtiğimiz haftalarda art arda gerçekleştirilen saldırılara dün bir yenisi daha eklendi. Maslak’ta gelen bir çağrı üzerine müşteriyi almak için konser salonuna giden UBER sürücüsü, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dakikalarca darp edildi. Ağzı ve yüzü kan içinde kalan sürücünün aldığı darbelerle 3 dişi kırıldı.

Olay, dün saat 00.00 sıralarında Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesi üzerindeki bir konser salonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre UBER sürücüsü Kemal Kuru, gece saatlerinde 34 AFS 630 plakalı minibüsüyle dolaştığı esnada konser salonu civarından bir çağrı aldı.

Çağrının üzerine salonun önüne gelen Kuru’ya kimliği belirsiz bir şahıs, önce küfürlü saldırıda bulundu. Kuru’nun da karşılık vermesi üzerine aralarında kavga çıktı.

DAKİLARCA DÖVÜP DİŞLERİNİ KIRDILAR

Darp edilen Kuru, konser salonunun güvenlik görevlileri tarafından içeriye alındı. Ancak sözlü ve küfürlü saldırı burada da devam etti. Bunun üzerine çıkan kavgada sürücü Kuru, 10 kişi tarafından dakikalarca tekme ve tokatla darp edildi. Yüzü ve ağzı kan içerisinde kalan sürücünün aldığı darbelerle 3 dişi kırıldı.

Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaşırken, sürücü Kuru’da soluğu hastanede aldı. Tedavisinin yapılmasının ardından hastaneden darp raporu alan Kuru, Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Darp edilen Kuru’nun dişlerinin kırılmış hali ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İNSAN OLSUNLAR"

Darp edilen UBER sürücüsü Kemal Kuru, "Bir an evvel bu menfur saldırıların artık durmasını istiyoruz. Ben bu yaşta şuursuz insanlar tarafından saldırıya uğramak noktasında kızgınım. Genel itibariyle bütün herkesi de suçlayacak halim yok. İnşallah bu saatten sonra iyi olur. İdrakli olsunlar, saldırmak ve küfür etmek nedir? İnsan olsunlar” ifadelerini kullandı.

"PUSU KURUP, DARP ETTİLER"

Kemal Kuru’nun şikayet sonrası durumunu cep telefonuyla görüntüleyen arkadaşı, "Kemal abi 10 kişi tarafından ağır bir saldırıya uğradı, darp edildi. Hastane raporu alındı ve şu an dişleri dökük durumda, yüzünde de darp izleri var. Hastaneden aldığımız darp raporu ve ifademiz var. Berbat bir durum, 10 kişinin bir insana saldırması, alçakça ve pusu kurulmak suretiyle darp edildi. Aracın çeşitli yerlerinde kan izleri var” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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