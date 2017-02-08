Bir vali yardımcısı, 2 kaymakam, 7 BOTAŞ çalışanı ve 2 avukat gözaltına alındı

Ankara'da Gülen Hareketine yönelik operasyonlarda daha önce mesleklerinden ihraç edilen bir vali yardımcısı, 2 kaymakam ve 7 BOTAŞ çalışanı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan, daha önce KHK ile mesleklerinden ihraç edilen Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) çalışanı 8 şüpheliden 7'si, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı. Gülen Hareketinin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gülen Hareketinin mülki idare yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında da daha önce mesleklerinden ihraç edilen 2 kaymakam ve bir vali yardımcısı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, "ByLock" kullandıkları ileri sürüldü. Bingöl'de 2 avukat gözaltına alındı Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 avukat gözaltına alındı. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 2 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 avukatı, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

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