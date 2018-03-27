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27 MART 2018 SALI - YIL: 49

Birçok ilde operasyon: Çoğu asker onlarca gözaltı

27 Mart 2018, Salı 18:18
Gülen hareketine yönelik soruşturmlaar kapsamında birçok kentte cumhuriyet savcılıklarının talimatıyla başlatılan operasyonda aralarında görevdeki askerler ile ihraç edilmiş askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı, birçok kişi aranıyor.

AĞRI'DA 37 GÖZALTI

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, halen aktif görevde, açığa alınmış ya da ihraç edilmiş olan emniyet personeli ile ‘ByLock kullandığı’ belirtilen şahıslara yönelik Ağrı merkezli 16 ilde 44 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, 37 şüpheli gözaltına alınırken 7 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

21 İLDE, 25 ASKERE GÖZALTI

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında 21 ilde ‘örgütle ankesör ve kontörlü hatlarla bağlantı kuran mahrem yapılanmasıyla ilgili muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personeller’ olduğu iddia edilen kişilere operasyon düzenlendi.  Görevde olan 1 albay, 21 subay ile 3 astsubay, meslekten ihraç edilmiş 1 albay ile 7 subay olmak üzere 33 şüphelinin yakalanması için Elazığ merkezli Adana, Şırnak, İstanbul, Çankırı, Hakkari, Hatay, Balıkesir, Ankara, İzmir, Edirne, Tekirdağ, Artvin, Çanakkale, Erzincan, Antalya, Yozgat, Van, Düzce, Diyarbakır ve Malatya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 8 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

BAYBURT'TA 7 ASKER GÖZALTINA ALINDI

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ise 15 Temmuz 2016 gecesi Bayburt 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığında darbe hazırlığında olduğu ve darbenin gerçekleşmesi halinde Bayburt Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Bayburt Belediyesi gibi kurumları ele geçirecekleri iddia edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Bayburt, Afyonkarahisar, Gaziantep, Muğla, Sivas ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 askeri personel gözaltına alınarak Bayburt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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