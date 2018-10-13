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13 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Bireysel silâhlanma durdurulmalıdır

13 Ekim 2018, Cumartesi 00:45
Doç. Dr. Hasan Sınar, “Av sektörü dahil olmak üzere ateşli silÂhların satışına ciddÎ kısıtlamalar getirilmeli ve bireysel silÂhlanma durdurulmalıdır” dedi.

Türkiye’de ateşli silâhlarla işlenen suçlar her geçen gün artarken, bireysel silâhlanma da küçük yaşlara kadar indi. Türkiye’de bireysel silâhlanmanın kolay, hızlı ve örgütlü olabildiğini söyleyen ceza hukukçusu Doç. Dr. Hasan Sınar, “Av sektörü dahil olmak üzere ateşli silâhların satışına ciddî kısıtlamalar getirilmeli ve bireysel silâhlanma durdurulmalıdır” dedi. Türkiye’de son 10 yılın suç istatistiklerine bakıldığında, ruhsatlı ateşli silâhlarla 25 bin 547 suç işlenmişken, ruhsatsız ateşli silâhlarla ise 159 bin 123 suçun işlendiğini ifade eden Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Sınar, özellikle ruhsatsız ateşli silâhlara ilişkin cezaî yaptırımların yeterli olmadığını söyledi. Ruhsatlı silâh temininin zor olduğu için bu silâhlarla işlenen suçların oranının çok düşük olduğuna dikkat çeken Sınar, “Ruhsatsız silâhlara ulaşmak çok kolay, internette dahi bunların satışları yapılıyor. Ruhsatsız biçimde elde edilen ateşli silâh yakalansa bile cezası çok düşük. Neredeyse tüm vak’alarda silâhın müsaderesinin yanında, sadece düşük bir para cezası uygulanıyor ve bundan dolayı kimse hapse girmiyor” diye konuştu.

İNTERNET SATIŞLARINI ÖNLEMEK İÇİN SORUMLULUK BTK’YA DÜŞÜYOR

Doç. Dr. Sınar, internet üzerinden taksitle silâh alış verişi yapılabildiğini ve alış veriş yaşına engel konulamadığını söyledi. 11 yaşındaki çocukların bile internet üzerinden kolayca silâh temin edebildiğini dile getiren Sınar, “Bu durumun önlenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) büyük sorumluluk düşüyor. İnternetten satışları da engellemek gerekiyor ancak kesinlikle engellenemiyor. BTK, cinsellik içeren materyalleri önleme konusunda idarî tedbir uygulayarak güçlü bir irade ortaya koyuyorsa, av malzemeleri başta olmak üzere  bu gibi ateşli silâhların da satışına da izin vermemesi, bunu yapan internet sitelerine erişimi engellemesi gerekiyor. Yasal altyapısı oluşturularak bu sitelere yüklü para cezalarının uygulanması da ciddî bir caydırıcılık yaratır. Bugün bütün sorun internet ortamındaki ateşli silâh satışının cezasız kalmasından kaynaklıyor” ifadelerini kullandı.

RUHSATSIZ SİLÂHI OLAN KİŞİLERE AĞIR CEZALAR UYGULANMALI

Ruhsatsız silâh sahibi kişilere uygulanan cezaların caydırıcı olmadığını vurgulayan Sınar, “Cezaî yaptırımlar caydırıcı olmadığı için bu durum bir sektör haline dönüştü.  Ruhsatsız silâh kişide ele geçirildiğinde ağır yaptırımlar uygulanması gerekiyor. Para cezasıyla bunun önüne geçilemez. Ruhsatlı silâh edinmek nasıl zorsa havalı tüfek, av tüfeği gibi silâhlara ulaşmak da zorlaştırılmalı, çünkü onlarla da can yakabiliyorsunuz. ‘Silâhı ruhsatla alamıyorum, o halde ruhsatsız bir silâh edineyim’ diyen insanlar yakalandığı zaman çok ağır cezalara maruz kalacağını bilmeli. Şahsî fikrim, caydırıcılık için bu konu hiç mahkemeye bile intikal etmeden, doğrudan idarî bir merci tarafından en az 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idarî para cezası uygulanabilmesi ve bunun yasal alt yapısının oluşturulması gerekir. Şu an ruhsatsız silâhla yakalanan kişi bin liranın altında bir ceza ödeyerek bu durumdan kurtulabiliyor. Ama aynı kişi 100 bin lira ceza ödeyeceğini bilse ruhsatsız silâha yönelmez” dedi.  

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK-YENİ ASYA

Haber Merkezi

Etiketler: Türkiye, silah, ruhsat
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