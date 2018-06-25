'Birkaç saat içinde yüzde 100'ü de paylaşılacak'

YSK Başkanı Güven, "Bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandık sonuçlarından yüzde 99,91'i sisteme işlendi." dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sağlıklı bir seçim oldu, sonuçları, kesinleştikten sonra vatandaşların incelemesine açacağız." ifadelerini kullandı. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandık sonuçlarından yüzde 99,91'inin sisteme işlendiğini belirten Güven, siyasi partilerle yüzde 98'i dün paylaşılan seçim sonuçlarının, birkaç saat içinde yüzde 100'ünün de paylaşılacağını kaydetti. *** Tıklayınız: YSK Başkanı Güven'den kesin olmayan sonuçlara ilişkin açıklama AA

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