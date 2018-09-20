Birlik çağrısı Akit'i niye rahatsız etti?

Gazetemizde bugün yayınlanan "Yeni Asya'nın duruşu" başlıklı yazıyı çarpıtarak algı oluşturmaya çalışan Akit Gazetesi'ne cevap gecikmedi.

Gazetemizde yayınlanan ‘Yeni Asya’nın duruşu’ başlıklı başyazımızı çarpıtan Akit’e gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, sosyal medya hesabından, “Cemaatleri kontrol altına almaya, tasfiyeye, hattâ köklerini kazımaya yönelik niyet ve planlar herkesin gözü önünde konuşulurken, Yeni Asya'nın bunlara dikkat çekip birlik çağrısı yapmasından rahatsız olan http://yeniakit.com.tr/ kimlerin maşası olduğunu bir kez daha göstermiş” şeklinde cevap verdi.

Ortak tavır çağrısı

Çarpıtarak “Yeni Asya neyin peşinde? Cemaatleri kışkırttılar!” şeklinde algı oluşturmaya yönelik başlıkla hedef gösterilen başyazımızdaki ifadeler şöyle: "15 Temmuz gibi meş’um bir hadise sonrasında irfanî geleneğimiz, Diyanet gibi kurumlarımız ve siyaset de alet edilerek cemaat ve tarikatların hedef alınması, hattâ “kökünün kazınması” yönündeki çabalara, cemaatlere yönelik haksız itham ve uygulamalara Kur’ân’ın adalet, hakkaniyet ve kardeşlik esaslarının gereği olarak karşı çıktık. Ve ayrım gözetmeden bütün cemaatleri hedef alan bu planlara karşı ortak birlik, dayanışma ve ortak tavır alma çağrısı yapıyoruz."

Perinçek’ e övgüler diziyorlardı

Başyazımız üzerinden provokasyon yaparak algı operasyonlarına girişen Akit,‘Cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız’ diyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’le 6 Nisan 2014'te bir röportaj yayınlamıştı. Diğer yandan Akit Tv’de yayınlanan ‘Gün Başlıyor’ programında Perinçek’e övgüler düzülerek, solcu vatandaşlar Vatan Patisi’ne oy vermeye davet edilmişti.

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Akit Tv Doğu Perinçek'e oy verin dedi

“Cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız” demişti

10 Mart 2014’te cezaevinden tahliye edilen İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye'yi bölmek için bizi Ergenekon'a hapsettiler. Şimdi Ergenekon'dan çıkıyoruz, cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız" şeklinde konuşmuştu.