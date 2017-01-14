Bitlis şehitleri memleketlerine uğurlandı

Bitlis'in Sehi Ormanları bölgesindeki Aşağıbalcılar köyü kırsalında başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu'nda soğuk hava şartları nedeniyle rahatsızlanarak kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayark şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya ile teröristlerle girdiği çatışma sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Vali Vekili Kamil Güzel, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri tören alanına getirildikten sonra öz geçmişleri okunup İl Müftü Vekili Ramazan Çiftçi tarafından dua okundu. Bu arada şehit yakınları ise tabutlara sarılarak gözyaşlarına boğuldu, yakınlarını tören katılan yetkililer teselli etmeye çalıştı. Törenin ardından şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin'in cenazesi Hatay'ın Hassa İlçesi'ne, şehit Uzman Çavuş Samet Kaya ise Adana'nın Yumurtalık İlçesi'ne götürülmek üzere, ambulansla Muş Havaalanı'na gönderildi. ÖLDÜRÜLEN PKK'LI SAYISI 6 OLDU Bu arada, bölgedeki Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonunun sürdüğü belirtilirken yetkililer, operasyonlarda şu ana kadar 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle: "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarına 12 Ocak 2017 tarihinde icrasına başlanan Şht.J.Uzm.Onb. Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14.01.2017 tarihinde meydana gelen çatışmada Tatvan JÖH Tb.K.lığı emrinde görevli 2 personel şehit olmuş ve 2 personel hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır. Operasyonda 6 Bölücü Terör Örgütü mensubu öldürülmüştür. Operasyon faaliyeti halen devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenlik sağlamak maksadıyla, İlimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." DHA

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