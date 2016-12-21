Bitlis'te 3 belediye başkanı tutuklandı

Bitlis'teki terör operasyonunda gözaltına alınan DBP'li Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur, Mutki Belediye Başkanı Özcan Birlik ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde 14 Aralık'ta Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçlamasıyla 3 şahsa yönelik Mutki ve Hizan ilçeleri ile merkeze bağlı Yolalan beldesi ve Diyarbakır'da 8 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından 20 Aralık'ta adliyeye sevk edilen DBP'li Mutki Belediye Başkanı Özcan Birlik, Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın tutuklanmıştır." Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam edeceği kaydedildi. AA

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