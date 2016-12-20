Bitlis'te bir mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir mezrada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Köprücek köyü Emek mezrası bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu bölgedeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla 20 Aralık 2016 saat 05.00'den itibaren ikinci bir emre kadar Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (b) fıkrasına istinaden Valiliğimizce sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." AA

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