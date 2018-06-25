"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Bitlis'ten acı haber geldi!

25 Haziran 2018, Pazartesi 16:43
Bitlis'in Aşağıyolak köyü kırsalında operasyon gerçekleştiren askerlere, terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldı.

Saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis İli merkez İlçesi Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Aşağıyolak Köyü kırsalında 25.06.2018 günü saat 12.00 sıralarında icra edilen operasyon esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açılmıştır. Hain saldırıda, Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit düşmüş, 2 askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

DHA

Etiketler: bitlis, şehit, terörle mücadele
Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB Komisyonu: Güvenmek istiyoruz

    Bitlis'ten acı haber geldi!

    Göktaşı furyası... 'Küçümsenmeyecek maddi gelir elde ettiler'

    İran'da "olağanüstü hal" çağrısı

    Kesin sonuçlar 5 Temmuz'da

    KHK ile ihraç edilmiş olan Kaboğlu ve İslam da TBMM'ye girdi

    Camiler çocuklarla şenlensin: Yaz Kur'an kursları başladı...

    Gültekin Uysal ve Aylin Cesur da TBMM'de yer alacak

    Yurt dışı oylarının sayımı da sona erdi

    Almanya Hükümet Sözcüsünden Türkiye açıklaması

    Eski sorular rekor ilgi gördü

    MEB, engelli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı

    Muharrem İnce'den ilk değerlendirmeler

    Fransa İçişleri Bakanı: Müslümanları hedef alan saldırı önlendi

    Tarihi zirvenin faturası kamuoyu ile paylaşıldı

    'Birkaç saat içinde yüzde 100'ü de paylaşılacak'

    Seçimlerin ardından altının gram fiyatında son durum?

    Kesin olmayan sonuçlar belli oldu: İşte 27. Dönemin Milletvekilleri...

    YSK Başkanı Güven'den kesin olmayan sonuçlara ilişkin açıklama

    Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri azaldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Karamollaoğlu'ndan '24 Haziran' değerlendirmesi
    Genel

    Demokrasiye gölge düşürdüler
    Genel

    Avrupa medyası 24 Haziran seçimlerini böyle gördü
    Genel

    Seçim bitti tartışma bitmedi
    Faruk ÇAKIR

    Sandık günü geride kaldı
    Ali FERŞADOĞLU

    Sebeplere bakmayız, Allah rızası için çalışırız
    Genel

    Muharrem İnce YSK'nın geçici seçim sonuçlarını ilan etmesinden sonra açıklama yapacak
    Genel

    Bütçe açığını azaltmak ve israfı durdurmak için kemer sıkmaya başladılar
    Genel

    Üstadın “haksıza yardım” mektubunu Demirel’e okuduk
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hz. Mehdî’nin Hilâfet-i İslâmiyeyi, İttihâd-ı İslâma binâ etme vazifesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.