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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Bitlis Valisi Ustaoğlu: Bediüzzaman kardeşlik için mücadele etti

02 Kasım 2017, Perşembe
Bitlis Valisi Ustaoğlu, “Başta zamanın güneşi Bediüzzaman Said NursÎ hazretleri olmak üzere ülkemizin her yerinde birliğin, kardeşliğin tesisi adına mücadele veren çok kıymetli şahsiyetleri yetiştiren, büyüten şehirdir” dedi.

Karadenizli din görevlileri ve kanaat önderlerinden oluşan 55 kişilik grup, Bitlis’in Tatvan ilçesine geldi. Din Görevlileri Birliği Derneği (Din-Bir-Der) Trabzon Şubesi, Trabzon Kur’an Kursları Dernekleri Federasyonu ile Medrese Âlimleri Vakfınca (MEDAV) hayata geçirilen “Doğu Karadeniz-Güneydoğu Anadolu Kardeşlik Projesi” kapsamında, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki âlim ve kanaat önderleri, Tatvan’da bir araya geldi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ilçeye gelen âlimlerle kahvaltıda buluşan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek, kentin yüzyıllardır İslâm’a sancaktarlık yaptığını söyledi.

En büyük sıkıntı cehalet, ırkçılık ve mezhepçilik 

Vali Ustaoğlu, 70’in üzerinde sahabenin meftun olduğu bu şehrin, İslam’ın ışığını yayma adına çok kıymetli şahsiyetleri bağrında yetiştirdiğini belirterek, şöyle devam etti: “Başta zamanın güneşi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri olmak üzere ülkemizin her yerinde birliğin, kardeşliğin tesisi adına mücadele veren çok kıymetli şahsiyetleri yetiştiren, büyüten şehirdir. Bugün 600’ün üzerinde tescilli sivil mimarisiyle, yüzyıllara meydan okuyan tarihi camileriyle ve hala tarihin tüm geriye dönük derinliklerinde iz bırakan eserleriyle hala ayakta duran bir şehir. Bu şehirde sizleri misafir etmek bizim için önemli.” Müslüman coğrafyasında oynanan oyunlara bakıldığında alimlere önemli görev ve sorumlulukların düştüğünü kaydeden Ustaoğlu, Müslümanların çektiği en büyük sıkıntının cehalet, ırkçılık ve mezhepçilik olduğunu vurguladı.

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Anarşi ve terörden kurtulmanın yolları

Büyük bir vatansever olan Said Nursi; Bu vatan ve bu milletin anarşilikten, terörden, kaostan, büyük tehlikelerden kurtulmasının beş temel esasa bağlı olduğunu söyler: EMNİYET, MERHAMET, HÜRMET, HARAMDAN KAÇMAK, SERSERİLİKTEN KURTULMAK.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/atilla-yilmaz/anarsi-ve-terore-said-nursi-den-cozumler-bize-ne-oldu_389492

Üstad Bediüzzaman’dan birlik çağrısı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/ustad-bediuzzaman-dan-birlik-cagrisi_378412

Üstad'a göre İslâm Birliği ve Güneydoğu

İslâm Birliği tarih boyunca, bütün insanlık için hem barış, hem de bir denge unsuru olmuştur.

Bu birlik, dünya barışı açısından önemli bir esas olduğu gibi, dünya-âhiret dengesi bakımından da Müslümanlar için son derece önemlidir.

Nitekim Bediüzzaman Hazretleri: “Bu zamanın en büyük farz vazifesi İttihad-ı İslâm’dır.” der. Bugün dünya özellikle İslâm dünyası büyük bir değişim ve dönüşüm geçiriyor ve dengeler yeniden kuruluyor. Geçiş dönemlerinin sağlıklı olması ve kaybedenlerden olmamak için, İslâm dünyası olarak her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var… Ayrıca bu dinî bir vecibe…

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/ustad-a-gore-islam-birligi-ve-guneydogu_377989

Büyük İslam Alimi Bediüzzaman’a göre dünya birliği

“İki cihanın rahat ve selâmetini iki harf tefsir eder, kazandırır: Dostlarına karşı mürüvvetkârane muaşeret ve düşmanlarına sulhkârâne muamele etmektir. (Mektubat, Sayfa: 258)

Günümüzde dünyanın küçük bir köy haline gelmesi ile birlikte insanlığın barışık ve mutlu yaşaması âciliyet derecesinde önem kazanmıştır.

Bediüzzaman’ın, bundan yaklaşık yüz sene önce “sulh-ı umumi” diye ifade ettiği dünya barışı konusundaki görüşlerinin önemi henüz yeni anlaşılmaktadır.

Bu, tarihin gelişim süreci içinde geleneklere, değerler penceresinden değil de, ırkçılık ağırlıklı ulusalcılık konseptinden bakanların hâlen anlayamadığı bir durumdur.

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/buyuk-islam-alimi-bediuzzaman-a-gore-dunya-birligi_369395

Bediüzzaman'ın 'Adem-i merkeziyet' fikrine bakışı nasıldı?

Adem-i merkeziyet: Bir idareye bağlı olan bölümlerin, kendi kendilerini idare etme sistemi, yerinden yönetim.

''Onun tevili güzel; fikren taakkul edebiliriz, amma istidadımızla amelen tatbik edemeyiz. Tatbikine çok zaman lâzım. Biz ki ekseriz, muvahhidiz; tevhidle mükellef olduğumuz gibi, ittihadı tesis edecek muhabbet-i milliye ile muvazzafız. Eğer unsur lâzım ise, unsur için bize İslâmiyet kâfidir.​'' 

Konuyla ilgili olarak Risale-i Nur'da yer alan bölümleri okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/bediuzzaman-in-adem-i-merkeziyet-fikrine-bakisi-nasildi_323619

Adem-i merkeziyet ve Bediüzzaman

Bediüzzaman’ın bilhassa Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde muhtar/özerk bir siyasî yapı teşkilini desteklediği şeklindeki hatalı değerlendirmeler, zaman zaman gündeme taşınarak tartışılmaktadır.

Orhan Dindar'ın konuyla ilgili önemli yazısını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/orhan-dindar/adem-i-merkeziyet-ve-bediuzzaman_328489

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Okumak için tıklayınız:

Bediüzzaman'dan cumhuriyet, demokrasi ve laiklik kavramlarının doğru tarifi

Bediüzzaman Said Nursi'nin paylaşım âdeti

Bediüzzaman neden Aziz tabirini kullanıyor?

'Tefsir âlimleri için Risale-i Nur bir definedir'

Üstad Bediüzzaman ve Yeni Asya

Bediüzzaman’ı tanıyanlar ve tanımayanlar

Bediüzzaman’dan hâkimlere hukuk dersleri

Risale-i Nur'daki Lâhikalar neden haber veriyor?

Bediüzzaman’a Göre Hukuk ve Adalet

Çağımızın İslâm hukukçusu: Bediüzzaman Said Nursî

 

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AA

Etiketler: bitlis, ustaoğlu
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