Bitsin artık bu çile

OHAL SÜRECİNDEKİ HUKUKSUZ UYGULAMALAR ON BİNLERCE KADINI VE ÇOCUKLARINI MAĞDUR EDİYOR.

TUTUKLAMA VE İHRAÇLAR 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, OHAL sürecinde sorgusuz sualsiz gözaltına alınıp tutuklanan, yeni doğmuş bebekleriyle hapse konulan, çocukları ortada bırakılan, kamudaki görevinden atılan on binlerce kadının mağduriyetinin sürdüğü bir ortamda idrak ediliyor. AİLE DRAMLARI YAŞANIYOR OHAL kurbanı kadınların mağduriyeti sadece kendileriyle sınırlı kalmıyor; tutuklu yeni annelerin beraberlerindeki bebekleri ile dışarıdaki çocukları başta olmak üzere diğer aile fertleri de onlara reva görülen muamelelerden olumsuz etkileniyor; vicdanları sızlatan aile dramları yaşanıyor.

Okunma Sayısı: 851

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.