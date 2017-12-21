BM Genel Kurulu'ndaki tarihi karar hakkında Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kudüs kararını reddeden karar tasarısının, BM Genel Kurulunda 9'a karşı 128 oyla kabul edildiğini belirterek, "Kudüs adına, Filistin davası adına, küresel adalet ve vicdan adına bu tarihi karar hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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