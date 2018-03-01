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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

BM: İşkence iddiaları soruşturulmuyor

01 Mart 2018, Perşembe
BM İşkence Özel Raportörü Nils Melzer, ellerine Türkiye’deki sorgulamalarda “gaddar yöntemlerin” kullanıldığına dair raporlar ulaştığını söyledi.

BM yetkilisi, işkence iddialarının soruşturulmadığını öne sürdü. Birleşmiş Milletler (BM) İşkence Özel Raportörü Nils Melzer Türkiye’deki sorgulama yöntemleriyle ilgili ellerine bazı raporlar ulaştığını açıkladı. Alman haber ajansı dpa’nın haberine göre, Salı günü Cenevre’de açıklamalarda bulunan Melzer bu raporlarda, “Türkiye’de sorgulama sı- rasında dayak, elektroşok, soğuk suya batırma, uykudan mahrum bırakma, hakaret ve cinsel saldırı” gibi yöntemlerin kullanıldığı iddialarının yer aldığını söyledi.

OHAL dolayısıyla savcılar ilgisiz

Raporlarda söz konusu yöntemlerin Gülen yapılanması ve PKK’ya yakın olan “çok sayıda” kişiye uygulandığının ifade edildiğini söyleyen Melzer, raporlara göre bu “gaddar sorgulama yöntemleriyle” kişilerin itirafa zorlanmasının ya da başka insanlara iftira atmalarını sağlamanın amaçlandığını kaydetti. Türkiye’de savcıların işkence suçlamalarını olağanüstü halden (OHAL) ötürü soruşturmadığını öne süren özel raportör, OHAL durumunda olunsa dahi “kimseye işkence yapılamayacağını ve kimsenin kötü muameleye maruz bırakılamayacağını” söyledi. DW’nin haberine göre, BM İşkence Raportörü Melzer, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra başlayan ve OHAL uygulamasıyla daha da artan gözaltı ile tutuklama işlemlerinde işkencelerin arttığına ilişkin iddiaları araştırmak için 2016 yılında Türkiye’de temaslarda bulunmuştu. Melzer, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Türkiye’de işkence ve kötü muamelenin “yaygın bir şekilde uygulandığı” izlenimi edindiklerini söylemişti.

Etiketler: bm, ohal
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