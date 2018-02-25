BMGK'nin kararı hakkında Türkiye'den ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı, "BMGK'da Suriye’de insani ateşkes talebinde bulunan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. (BMGK'nın ateşkes kararı) Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan terör örgütleriyle mücadelesini sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

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