"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Afrin gerilimine 5 gözaltı

22 Mart 2018, Perşembe 12:36
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Afrin programı sırasında çıkan olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olaya karıştığı tespit edilen 12 kişi aranıyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldırdıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldırdıkları iddia edilen 17 kişiyi tespit etti.

Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 17 kişiden 5'ini yakaladı. Şüpheli 5 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine getirilirken, 12 kişinin arandığı bildirildi.

OLAY

Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde 19 Mart günü Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenciler, başka bir öğrenci grubunun saldırısına uğramıştı.

AA

Okunma Sayısı: 48
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump geldi, İslamofobi zirve yaptı

    TSK'ya 8 yeni SİHA

    Çiftlik Bank benzeri 65 şirket radarda

    Suriye'nin buğdayı Türkiye'de filizlenecek

    Dev satış KAP'a bildirildi

    AİHM kararını verdi sıra mahkemelerde

    7 soruda down sendromu

    İttifak yasası anayasaya aykırı

    Menderes milletin bağrından çıktı

    AB’ye giriş başvurusunu yaptı

    Mağfiret gecesi

    Ekonomide aşırı ısınma kaygılandırıyor

    İsrail askerini tokatlayan 16 yaşındaki Ahed’e hapis!

    ABD ile 'anlaşmaya’ değil 'anlayışa' vardık

    4 milyar 39 milyon fidan diktik, inanmayan gitsin saysın

    İdlib yine kan gölüne döndü: 16'sı öğrenci 20 ölü

    Doğan Medya, Demirören Holding'e satıldı

    Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti belli oldu

    Erdoğan: Girdiği anda 3. Dünya Savaşı patlak verir

    Günün merhamet haberi Hatay'dan...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AİHM kararını verdi sıra mahkemelerde
    Süleyman KÖSMENE

    Mübarek bir gece: Leyle-i Regaib
    M. Latif SALİHOĞLU

    Güncelleme furyası
    Risale-i Nur'dan

    Kâinatın alkışladığı gece: Regaib
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çanakkale ve iç siyaset
    Genel

    Mağfiret gecesi
    Ahmet BATTAL

    Düşmana karşı uyanık olalım da…
    Cevher İLHAN

    “Hâkim tarafgirlik şâibesinden uzak olmalı...”
    Mikail YAPRAK

    Gaza yolunda kaza
    Genel

    İttifak yasası anayasaya aykırı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.