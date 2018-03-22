Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Afrin gerilimine 5 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Afrin programı sırasında çıkan olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olaya karıştığı tespit edilen 12 kişi aranıyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldırdıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldırdıkları iddia edilen 17 kişiyi tespit etti. Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 17 kişiden 5'ini yakaladı. Şüpheli 5 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine getirilirken, 12 kişinin arandığı bildirildi. OLAY Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde 19 Mart günü Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenciler, başka bir öğrenci grubunun saldırısına uğramıştı. AA

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