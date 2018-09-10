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10 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'Bölgede istikrarın sağlanması en önemli gayemizdir'

10 Eylül 2018, Pazartesi 19:21
Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib'deki gelişmelere ilişkin, "Ateşkes düzeninin mutlaka devam etmesini, sürdürülmesini istiyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Milli Günü dolayısıyla verilen resepsiyona gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, yasa dışı göçle mücadele kapsamında görevli iki askerin sehven hududu geçmesinin ardından alıkonulduğu Yunan makamlarınca serbest bırakılmasına yönelik sorusu üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Hudutta yasa dışı göçün önlenmesine yönelik varılan mutabakatlar çerçevesinde bir mücadele var orada. O mücadele sırasında bir olay meydana geldi. İki askerimiz Yunan makamları tarafından orada alıkonuldu. Daha sonra yapılan temaslar, görüşmeler çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanı (Panos) Kammenos ile yaptığımız telefon görüşmeleri sonucunda oldukça kısa bir süre sonra iki askerimiz Türk makamlarına verildiler. Burada iki tarafın, tarafların gösterdiği olumlu ve yapıcı yaklaşım iyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneğini teşkil etti. Bu çerçevede bu olayın kısa sürede çözülmesi bakımından, iyi komşuluk ilişkilerine güzel bir örnek vermesi bakımından katkısı olanlara teşekkür ediyorum."

"İdlib'de ateşkesin devam etmesini istiyoruz"

Akar, resepsiyonda yaptığı konuşmada ise İdlib'deki gelişmelere ilişkin, "Ateşkes düzeninin mutlaka devam etmesini, sürdürülmesini istiyoruz. Karadan, havadan yapılan tüm saldırıların bir an önce durdurularak bölgedeki ateşkesin, istikrarın sağlanması en önemli gayretimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

 

AA

Etiketler: Türkiye, İdlib, Yunanistan, asker, ateşkes
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