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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Bolu Belediye Başkanı da icraatlarını anlatmaya başladı

02 Kasım 2017, Perşembe 14:37
‘AKP’de belediye başkanlarına dönük tasfiye sürecek’ söylentileri devam ederken Alaaddin Yılmaz konuştu.

Bolu Belediye Başkanı AKP’li Alaaddin Ylımaz, "Belediyecilikte mühür basan adamların belediye başkanı olması lazım. Ben belediyecilik tarihine mühür basacağıma inandığım için belediye başkanlığını tercih ettim" dedi.

Üç dönemdir Bolu Belediye Başkanı olan Yılmaz, okulların, resmi kurumları, hastanelerin gelecek planlamasını bitirdiklerini, şehrin geleceğinin planlamasını yaptıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, yukarı çarşı, pazar yeri, stadyum, sanayi ve büyüksu projelerinin onaylandığını, çalışmaların sürdüğünü söyledi. Başkan Yılmaz, Bolu'nun, bu yılın sonunda gelişmiş Avrupa ülkesindeki bir şehrin altyapısına tamamen kavuşmuş olacağını söyleyerek şöyle konuştu:

'TÜRKİYE'DE HER HANGİ BİR BELEDİYE İLE DEĞİL DÜNYA İLE YARIŞIYORUZ'

"Türkiye'de belediyeler için en önemli müdürlük fen işleridir. Bu yıl sonu itibariyle bizim fen işleri müdürlüğümüz, sadece tamirat ekibi haline dönüşecek. Bu yıl sonu itibariyle şehir merkezindeki mahallelerin tamamının alt yapısı ve üst yapısı bitmiş olacak. Gelecek yıl yeni mahalle olanlar bitmiş olacak. Mali anlamda da ben belediye başkanı olduğumda gelirlerin yüzde 95'i personele giderdi. Şimdi sadece yüzde 12'si personele gidiyor. Türkiye'de böyle bir belediye yok. Bizim gelirlerimizin yüzde 90'ı iller bankasından gelirdi. Şimdi yüzde 61'i kendi gelirlerimiz, yüzde 39'u Ankara'dan geliyor. İş makinesi, araç, gereç bakımından yeni, sıfır bir belediyeye sahibiz. Kendi nüfusuna göre en güçlü belediye Bolu'dur. Türkiye'de herhangi bir belediye ile yarışmayarak dünya ile yarışıyoruz."

'SU KAÇAK KAYIP ORANIMIZ YÜZDE 20'

Türkiye'de belediyelerin su kaçak kayıplarının ortalama yüzde 50 civarında olduğunu, yüzde 40'a indiren belediyelerin çok başarılı görüldüğüne işaret eden Başkan Yılmaz, "Gelişmiş Avrupa ülkelerinde yüzde 25'in altındadır su kaçak kayıp oranı. Bolu Belediyesi'nde bu yıl sonu itibariyle yüzde 20'nin altına inecek bu oran. Şehrin altında 3 farklı su şebekesi var. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını ayıran bir belediye yok. Yıl sonu itibariyle tamamen ayırıyoruz. Şu anda 3 günde bir çöp topluyoruz. Yıl sonu itibariyle Avrupa'da olduğu gibi hatfada 1 çöp toplar hale geleceğiz. Bolu'nun geldiği nokta böyle bir nokta. Böyle bir noktanın belediye başkanıyım ben. Bundan dolayı da gurur duyuyorum" dedi.

DHA

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