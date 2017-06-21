Bolu Valiliği'nden 'adalet' yürüyüşü hakkında açıklama

Bolu Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ardından Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün Bolu'yu kapsayan bölümüyle ilgili alınan önlemleri açıkladı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, yürüyüş sırasında kamu düzeninin, kamu güvenliğinin, trafik düzeni ve yürüyüşe katılanların güvenliğinin sağlanmasının esas olduğu, bu kapsamda alınacak güvenlik ve trafik önlemlerine yürüyüşü düzenleyen ve katılanların uymasının zorunlu olduğu belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yürüyüşe katılanların güvenliğinin sağlanması amacıyla etkinliğe sonradan katılanlar güvenlik görevlilerince üst araması yapıldıktan sonra yürüyüş konvoyuna alınacaktır. Yürüyüşe katılanların kolluk görevlilerince tanınması amacıyla katılımcılar tarafından kendilerinin ayırt edilmesini sağlayacak yelek vb. giysiler kullanılacaktır. Yürüyüş, Bolu ili sınırları içerisinde; Ankara- Bolu sınırından Gerede İlçesine kadar D-750 Karayolu, Gerede İlçesinden Bolu- Düzce sınırına kadar D-100 Karayolu güzergâhı kullanılarak yapılacaktır. Yürüyüş sırasında yol kenarında bulunan yaya yolları, banket ya da kaldırımlar kullanılacak, trafikte seyreden araçların geçişine engel olacak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yola girilmeyecektir. Yürüyüş güzergâhında bulunan yerleşim yerlerinde miting ve benzeri etkinlikler yapılmayacaktır. Yürüyüşe katılanların can güvenliğinin ve trafik düzeninin temini bakımından yürüyüş her gün hava kararmadan önce sonlandırılacaktır."