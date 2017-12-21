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Bölücülere fırsat verilmesin

21 Aralık 2017, Perşembe 22:14
Alevi Vakıfları Federasyonu ve Cem Vakfı, barış ve kardeşlik ortamının bozulmasını, mezhep çatışmasının oluşturulmasını isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini bildirdi.

Alevi Vakıfları Federasyonu ve Cem Vakfı, basın yayın organlarında Ümraniye’de bulunan Kazım Karabekir Cemevi ile Anadolu Bilim Kültür ve Cem Vakfı etrafında gözlük kamera ile keşif yapan IŞİD üyesi olduğu belirtilen 2 kişinin gözaltına alınmasına yönelik haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Şüphelilerin sorgusunda mezhep çatışması çıkarma amaçlı saldırı hazırlığında olduklarını beyan ettiklerinin haberlerde yer aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ülkemizde barış ve kardeşlik ortamının bozulmasını, mezhep çatışmasının yaratılmasını isteyenlere fırsat verilmemelidir. Alevi yurttaşların inanç özgürlüğü açısından kaygısız ve öz güven içinde yaşamaları, ibadet mekânı olan cemevlerinin gerekli hukuki statülerinin tezelden AİHM’nin kararları doğrultusunda uygulamaya konması ve cemevlerinin diğer inançların ibadethaneleri gibi güvenlikli olması için hükümetimizin gerekli önlemleri alıp gecikmeden açıklaması, Alevi ve Sünni yurttaşlarımız tarafından beklenmektedir.

Barış ve huzur içinde yaşayalım

Zira gerçekleşecek herhangi bir elim olaydan sonra tedbir almanın faydası yoktur. Son yıllarda özellikle Ortadoğu coğrafyasında etnik ve mezhepsel çatışmalar süre gelmektedir. Komşularımızdaki bu kargaşalardan ülkemizde önemli ölçüde etkilenmektedir. Ülkemiz açısından önem arz eden hassasiyetlerin başında Alevi-Sünni çatışması çıkarmaktadır. Bu amaçla zaman zaman belli provokatif eylemlere şahit olmaktayız. Malatya’da, Adıyaman’da evlerin işaretlenmesi gibi. Aleviler inançları gereği cebir, şiddet, kin ve nefreti reddederler. Komşuları ile barış ve huzur içinde yaşamayı arzu ederler.”

 

AA

Etiketler: türkiye, basın açıklaması
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