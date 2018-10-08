BOP’u bilmeyenler yarın yaşanacakları anlamakta zorlanır

Eski MHP İstanbul Milletvekili emekli korgeneral Engin Alan, “Yurdumun insanları ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesini (BOP) öğrenmeden, ülkemizde bugün olanları ve yarın olacakları anlamakta zorlanacaktır” dedi.

Suriye’deki PKK’nın ABD sayesinde güçlendiğini söyleyen Alan, “Türkiye’nin olası harekatına karşı 60 bin hain silahlandırıldı” iddiasını ileri sürdü. Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre Alan, bölgemizde yaşananlarla ilgili olarak şunları kaydetti; “BOP, BİP… İki projede büyük Ortadoğu bölgesindeki ülkeleri değiştirme, dönüştürme ve bu iki projeye uygun hale getirme hedefidir. Türkiye de hedefteki ülkelerin en önemlilerinden birisidir. Geçmişte Irak’ta, bugün Suriye’de yaşananlar ile yarın İran’da, Türkiye’de yaşanan ve yaşanacaklar birbirinden farklı değil.” AA

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