"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

BOP’u bilmeyenler yarın yaşanacakları anlamakta zorlanır

08 Ekim 2018, Pazartesi 18:46
Eski MHP İstanbul Milletvekili emekli korgeneral Engin Alan, “Yurdumun insanları ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesini (BOP) öğrenmeden, ülkemizde bugün olanları ve yarın olacakları anlamakta zorlanacaktır” dedi.

Suriye’deki PKK’nın ABD sayesinde güçlendiğini söyleyen Alan, “Türkiye’nin olası harekatına karşı 60 bin hain silahlandırıldı” iddiasını ileri sürdü. Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre Alan, bölgemizde yaşananlarla ilgili olarak şunları kaydetti; “BOP, BİP… İki projede büyük Ortadoğu bölgesindeki ülkeleri değiştirme, dönüştürme ve bu iki projeye uygun hale getirme hedefidir. Türkiye de hedefteki ülkelerin en önemlilerinden birisidir. Geçmişte Irak’ta, bugün Suriye’de yaşananlar ile yarın İran’da, Türkiye’de yaşanan ve yaşanacaklar birbirinden farklı değil.”

AA

Etiketler: engin alan, mhp, bop
Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin bir açıklama da Fransa'dan

    'Buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz'

    35 liraya simit ayran alınmaz

    Ekmeği 1 liradan satıyor

    Dünyada düştü, bizde arttı

    Malkoç: Kimse, yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin

    'Şu anda gündemimizde yok'

    Ağır silahlar İdlib'den çekildi

    'AKP-MHP ittifakı'na ilişkin Kurtulmuş'tan açıklama

    CHP’nin Antalya adayı belli oldu

    Basın mensuplarından Suudi gazeteci Kaşıkçı açıklaması

    İklim Değişikliği Paneli'nde 'küresel ısınma' uyarısı

    Türkiye, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda arama izni istedi

    Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    Eski Pakistan Başbakanları Şerif ve Abbasi ifadeye çağrıldı

    Ticaret beklenti anketine göre ihracat yüzde 6 azalacak

    Çin: Interpol Başkanı Hongwei sorguda

    İdlib hattında ağır silahların tahliyesi bugün tamamlanıyor

    Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu

    Asgari ücret Avrupa ülkelerinin en düşükleri arasında

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Af, adalet ve mağfiret
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    “Yeni Asya herkes için güvenli bir liman”
    Cevher İLHAN

    Rusya’daki Risale-i Nur dâvâlarına sahip çıktık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Duânın psikolojik boyutları ve güzellikleri
    Feyzullah ERGÜN

    Trans yağlar: Kötü yağlar - 1
    Risale-i Nur'dan

    Allah’ın koyduğu kanunlara uymakla muvaffak oluruz
    Genel

    Eğitim çıkmazdan nasıl kurtulur?
    Yeni Asya'dan Size

    Kitap fuarları başladı
    Genel

    Avustralya’da nurlu tatil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.