Bornova Belediyesine grev kararı alındı

İzmir'de Bornova Belediyesi şirketlerinden Bornova Belediyesi Personel AŞ'de bin 277 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine grev kararı alındı.

İzmir'de Bornova Belediyesi şirketlerinden Bornova Belediyesi Personel AŞ'de (Bor-Bel AŞ) bin 277 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine grev kararı alındı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi önünde bir araya gelen sendika üyeleri, önce Bornova Belediyesine, ardından şirketin genel müdürlük binasına gidip grev kararlarını astı. DİSK Genel İş Sendikası 7 Nolu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bornova Belediyesi Personel AŞ'de 5 Kasım 2018'den itibaren yetkili sendika olduklarını söyledi. Belediye ve şirket yönetiminin sendikalarını muhatap almadığını savunan Köroğlu, "Şirket yöneticileri, TİS yapılıp yapılamayacağı konusunda tedirginlik yaşayıp bakanlığa görüş sormuş, bu da yazılı ve sözlü olarak sendikaya bildirilmiş ve şirket TİS görüşmelerine katılmamıştır. Sendikamız 19 Kasım 2018 tarihinde TİS görüşmeleri yapmak için şirkete yazılı olarak yer, gün ve saat talebinde bulunmuştur. Şirket tarafından TİS görüşmelerini yapabilmek için sendikamıza yer, gün ve saat bildirilmemiştir." dedi. AA

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