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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Boş dosyayla 13 aydır tutuklu

25 Ağustos 2017, Cuma
Yazar Ahmet Taşgetiren son dönemlerdeki uzun tutukluluklara dikkat çekerek “Dün bana bir tümgeneralin dava dosyası getirildi. Dosyada tümgenerali suçlayacak en küçük bir malzeme yok. Ama 13 aydır tutuklu” dedi.

Star yazarı Ahmet Taşgetiren dünkü köşesinde  kendisine getirilen bir dosyayı incelediğini ve delilsiz bir şekilde bir tümgeneralin 13 aydır tutuklu olduğunu belirterek, yaşanan duruma dikkat çekti. Taşgetiren’in yazısının bir bölümü şöyle; “Dün bana bir tümgeneralin dâvâ dosyası getirildi. Dosyada tümgenerali suçlayacak en küçük bir malzeme yok. Ama 13 aydır tutuklu. Sonra daha geniş yazacağım. Ağabeyi dosyayı eline alıp yollara düşmüş, bir duyarlı yürek bulabilir miyim diye kapı kapı dolaşıyor. Belki bir göz bulabilse dosyayı okuyacak ve bir yürek bulabilse gerçeğin peşinde..... kardeşi kurtulacak cezaevinden ve daha önemlisi bu ağır töhmetten.... Soru şu: Ne zaman sıra gelecek? Bu konuyu ayrıca yazacağım, benzeri dosyalar var aylardır tutuklu ve içinde suç sayılabilecek hiçbir şey bulunmayan...” 

Nuh Albayrak bile mağduriyet yazısı yazdı

Taşgetiren yazısına şöyle devam etti; “Bugün burada 2019’u ve Ak Parti’nin handikapını konuşuyoruz. Şunu sormalıyız: 2019’a kadar bu mağduriyetler ne kadar giderilebilecek ve insanların yüreği Ak Parti’den yana nasıl teskin edilecek?  Nuh Bey, bu dozda ilk “mağduriyet yazısı” yazıyor, yanlış hatırlamıyorsam. “Mazlûmun” ahı, arşı titretir.” vurgusu dameselenin can yakıcı boyutunu sergiliyor. Eminim ki sayın cumhurbaşkanı dahil, hiç kimse “mazlûmun ahı”nı almak istemez. Ama Nuh Bey’in de ifade ettiği gibi “Fatura sayın Erdoğan’a kesiliyor.”

“Racon” işi bir sorundu, teşkilâttan lidere ulaştı, tavır geldi. 

Mağduriyet  henüz “Edebiyat” seddini aşamadı 

Mağduriyet henüz“Edebiyat” seddini aşamadı, herkes “FETÖ’cü” diye damgalanmaktan ve karambole gitmekten korktuğu için her yerde önüne gelen sorunu yutmayı tercih etti. Ama oradan bedel ödenecek. İşte Nuh Albayrak’ın “mazlûmun ahı”nı seslendirmesi bu yüzden çok önemli. Bilmiyorum şu iki yıl içinde, Liderlik gündemine bu iş “mazlûmun ahı” boyutuyla gelebilir ve orada, “Bir rehabilitasyon dili bulsak mı?” sorusuna yol açabilir mi?

Darbeciye ve ona yataklık yapana kitabın yazdığı her cezayı ver, ama “mazlûmlar” oluşturmadan...”

Etiketler: ahmet taşgetiren, nuh albayrak
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  • HÜSEYİN İLHAN

    25.08.2017 18:02:08

    Şu an ülkede yapılan uygulamalarla ne ülkenin birlik beraberliği ne de müslümanın müslümana güveni kalmadı.Mübarek CUMA GÜNÜ şahit olduğumuz fitne-fesadı,haksızca,vicdansızca cemaat ve dinkardeşine adavetin olduğu yerde huzur olurmu.

  • sevim

    25.08.2017 11:26:46

    bizi bu zalimlerin elinden rabbim kurtarsın.seçim deposu olarak siyasiler değil.isterse bundan sonra başlarının üstünde taşısınlar onlara olan nefretimizi hiç bir şey değiştiremez.allahın adaletini bekliyoruz sadece.

  • Sacide

    25.08.2017 09:33:42

    Geçti Bor'un pazarı, sür eşeğini Niğde'ye... Sırf seçim için ortalıkta bir rahatlama planlanıyorsa, babasız geçen bir yılı, eş olmadan minnet etmek zorunda kaldığımız insanların bizi yerle bir etmesini, kaybettiğimiz mesleğimizi, itibarımızı telafi edecekler mi? Telafi etseler bile " ay çok sağolsunlar, sorgusuz sualsiz bir senedir esir ettikleri hapisten bizi kurtardılar , emek emek kazanıp da çaldıkları mesleğimizi verdiler" biz bunları oy verelim en iyisi mi diyecez. Çiğerleri yanan ana babalarımız, evlatlarını terörist ilan edenleri af edebilecek mi? Çocuklarımız hiç bir şey olmamış gibi güvenebilecek mi tekrardan? Yok güzelim, yok o kadar da mal değiliz... Biz o gaflete bir kere düştük, ama çok iyi düştük...hadi başka kapıya..

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