Paralel Devlet Yapılanması’na ilişkin dâvâda eski Boydak Holding yöneticileri Memduh, Hacı, Şükrü ve Mustafa Boydak’ın da aralarında yer aldığı 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sanık Memduh Boydak, savunmasında suç işleme saikiyle değil, topluma faydalı olduğu için yardımda bulunduğunu söyledi. Boydak, “Ben ve ailemden terörist çıkmaz. Terörün T’si çıkmayacak bu aileden terör örgütü yöneticisi de çıkmaz” ifadelerini kullandı. Hacı Boydak da “Hayırseverim, terörist değilim. Tahliyemi istiyorum” dedi. Şükrü Boydak ise 64 yaşında olduğunu ve kalp rahatsızlığı bulunduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek, kararını açıklamak üzere duruşmayı 12 Temmuz’a erteledi. “Devletin benden özür dileyeceği günü bekliyorum” AA

Okunma Sayısı: 453

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.