Böyle adalet olur mu?

Eski vali ve Isparta milletvekili Nuri Okutan, Ankara’daki referandum programının valilikçe iptal edilmesine dair, “Valiler kendilerine verilen talimatı yerine getiriyor. Bu haliyle referandum daha tartışmalı hale geliyor. Valiliklerin hakkıyla demokratik bir atmosferde bu çalışmaları yerine getirmesi görevidir” dedi.

Eski vali ve Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın Ankara’daki referandum programı valilik kararıyla engellendi. Kararın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri’ Kanunu’na aykırı olduğunu belirten Okutan, “Çünkü milletvekillerinin etkinlikleri söz konusu kanunda istisna olarak düzenleniyor” dedi.

MHP’den ihraç edilen Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın Ankara’da düzenleyeceği etkinliğe Sinan Oğan’ın programına düzenlenen saldırı örnek gösterilerek izin verilmedi. Ankara Valiliği’nin “provokasyon yaşanabilir” gerekçesiyle verdiği yasak kararına milletvekili olmadan önce 15 yıl valilik görevi yapmış olan Okutan tepki gösterdi.

Valinin vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli olduğunu hatırlatan Okutan, bu kararda bir başka yanlışın olduğunu söyledi. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 4’üncü maddesinde Cumhurbaşkanı, hükümet üyeleri ve milletvekillerinin yaptığı faaliyetlerin “istisna” olarak sayıldığı için kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğini söyleyen Okutan, bir milletvekilinin programının bu şekilde engellenemeyeceğini söyledi.

HALKLA KUCAKLAŞMAMIZ ENGELLENİYOR

Ankara Valisi ile görüşeceğini söyleyen Okutan, valilik kararlarının gayriciddi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Majestelerinin valileri, majestelerinin mahkemeleri devrede. Bu makamlara da güvenilemez hale geldi. Valiler kendilerine verilen talimatı yerine getiriyor. Bunu yaparken de tabii bir dizi absürd gerekçe oluşturuluyor. Bu haliyle referandum daha tartışmalı hale geliyor. Valiliklerin hakkıyla demokratik bir atmosferde bu çalışmaları yerine getirmesi görevidir. Ama ne yazık ki devletle neredeyse millet arasında bir referandum ile karşı karşıyayız. Yollar haramilerce tutulmuş, halkla kucaklaşmamız engellenmeye çalışılıyor.”