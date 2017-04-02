Böylesi bir dönem görülmedi

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, referandum sürecinde savcılar ve hakimler tarafından tehdit edildiğini belirterek, “Böyle bir dönem görülmemiştir. Referandumun birinci hayırlı sonucu, Türkiye’de nelerin iflas ettiğini görmemize neden oldu” dedi.

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, referandum sürecinde savcılar ve hâkimler tarafından tehdit edildiğini belirterek, “Elinizden geleni ardınıza koymayın. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın, demirden korksaydık trene binmezdik” dedi.

Referandum çalışmalarını sürdüren Meral Akşener, Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi’nde Ata İş Merkezi’nin alt katındaki Aşkiye-Neşet Çal sahnesinde salon toplantısına katıldı.

Bir referandum kararı alındığını ve bu konu tercihlerini gittiği yerlerde anlattığını, hakim ve savcıların kendisini 'tehdit' ettiğini ifade eden Akşener şunları söyledi:

"Bir referandum kararı alındı, o karar nedeniyle tercihlerimizi bildiriyoruz. Hakimler mesaj atıyor, 'Sonra görüşürüz haa', görüşsek ne olacak? Elinden geleni ardına koyma. Savcılar mesaj atıyor 'küsmece yok'. Hakim ve savcının, camide imamın, politika yaptığı, tercihleri için insanları tercih ettiği benim vergimle maaş alan imam efendim, benim gibiler için 'kafir' diyor. Allah sizi ıslah etsin. Böyle bir dönem görülmemiştir. Beni tehdit ediyorlar, ben de onlara diyorum ki 'harami var deyu. Korku verirler, benim ipek yüklü kervanım var. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın, demirden korksaydık trene binmezdik"

‘Terörist arıyorsan; önce sağına, sonra soluna bakacaksın’

AKP hükümetini eleştiren MHP’li Merak Akşener, referandum için ‘hayır’ oyu vereceklerin terörist ilân edildiğini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım’a seslenen Akşener, “Başbakan ‘hayır’ diyenleri teröristlikle suçladı. Ben buradan soruyorum. Sizler arasında Habur’da davul-zurna ile PKK’lı terörist karşılayan var mı? Sayın Başbakan duy. PKK’lı teröristlerle masaya oturan var mı? Peşmergeler üç gün boyunca davulla-zurnayla girdiler, bunları Türkiye’den geçirenlerin içinde siz var mısınız? Oslo’da Türkiye iki paralık edilirken, o iki bürokratı aranızda gönderen var mı? Dolmabahçe’de Apo’nun 10 emri okunurken, 3’ü de PKK’nın siyasî programından alınmaydı, gözlerinizi yere doğru diktiniz Türkiye Cumhuriyeti bakanları, dinlediniz. O Dolmabahçe’de aranızdan bir kişi var mı? Peki Barzani’nin paçavrasını Ankara ve İstanbul’a asanınız var mı? Barzani’nin bayrağını asarak, onun özerk yönetimini Türkiye resmi olarak tanımış oldu. Bunu olumlu karşılayanınız var mı? Sayın Başbakan terörist arıyorsan, önce sağına, sonra soluna bakacaksın, sonra da aynaya bakacaksın, orada teröristleri göreceksin” şeklinde konuştu.

‘Evet’ denilemeyeceğinin çok önemli bir ispatıdır bu’

Zeytinburnu’nda bulunan Saadet Partisi İl Başkanlığının bulunduğu iş merkezine vinçle akşam saatlerinde ‘Evet’ pankartı asıldı.

Parti tabelâsının hemen altından asılan ‘Evet’ pankartını gören Saadet Partisi üyeleri duruma müdahale ederek vinç görevlisinden pankartı indirmesini istedi. Partililerin tepkisiyle karşılanan vinç görevlisi asılı olan ‘Evet’ pankartını indirdi. Pankartın indirilme anı ise bir cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Partililerden olayı öğrenen Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın binaya gelerek bir açıklama yaptı. Aydın; “Saadet partili bir arkadaşımızın caddeden geçerken gördüğü pankartın yarısına kadar asıldığı anda arkadaşlarımız müdahil oldular. İndirildi. Bu durum ne centilmenliğe ne siyasî nezakete ne ahlâkî değerlere sığamayacak kadar kınanacak bir durum. Saadet partisi tabelâsının yazısının altına böyle bir girişimde bulunmak böyle bir vinçli asmaya teşebbüs etmek bir şeyi ispat ediyor. Bu referandum sürecinde neden ‘Evet’ denilemeyeceğinin çok önemli bir ispatıdır bu” dedi.