Bozdağ'dan OHAL Komisyonu, Rıza Sarraf ve cam filmi yasağı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun çalışmalarına ilişkin, "Kasım ayı sonu, aralık başı muhtemelen ilk kararlar verilmeye başlanacaktır." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'de görülen Rıza Sarraf davasına ilişkin, "ABD'de bu yargılamayı yapanlara soruyorum, sizin elinizde Rıza Sarraf'ı suçlayan doğru deliller var mı yok mu? Varsa bu delilleri size kim getirdi? Hukuki dayanaktan yoksun olan bu davanın düşürülmesi veya sonlandırılması gerekmektedir." dedi. OHAL Komisyonu çalışmaları Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun çalışmalarını değerlendiren Bozdağ, şöyle konuştu: "Kurul Başkanımız açıklamasında bu ayın sonuna doğru ilk kararları çıkaracaklarını ifade ettiler. Kasım ayı sonu, aralık başı muhtemelen ilk kararlar verilmeye başlanacaktır." "Cam filmi cezalarında af yok" Bozdağ, cam filmi yasağına uymayanlara verilen cezalara ilişkin soruya ise "Cezalarla ilgili bir af söz konusu değil." yanıtını verdi. AA

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