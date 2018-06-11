Bozdağ: OHAL komisyonunda 16600 ret, 1010 kabul kararı verilmiş

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"OHAL'in kaldırılması gündemde"

OHAL'in kaldırılması konusuna değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Seçimden sonra bu konu elbette yeniden masaya konulacak, değerlendirilecek. Kaldırılması da Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gündemde. OHAL komisyonunun görev süresi uzatılacaktır, çünkü gündeminde yoğun bir dosya var. OHAL komisyonunda bugüne kadar 16 bin 600 dosya hakkında ret, bin 10 dosya hakkında da kabul kararı verilmiş. Olağanüstü hal, ilanihaye devam edecek bir hal değil, geçici bir hal. Bu geçici hali sona erdirmek de hükümetimizin takdir edeceği bir konu."

Avusturya'nın tepki çeken kararı

Avusturya'nın cami kapatma kararına değinen Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Çok net şekilde bir İslam düşmanlığı var, Müslümanlara karşı yapılan bir haksızlık var. Bunun karşısında bu haksızlığı dile getirmesi gerekenler, tavır koyması gerekenler tavır koymadı." değerlendirmesinde bulundu.