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Brezilya'dan canlı hayvan getiren Nada gemisi Mersin'e yanaştı

25 Şubat 2018, Pazar 22:36
Brezilya'dan ithal edilen canlı hayvanları taşıyan Nada gemisi Mersin limanına yanaştı. Olaylı bir şekilde yola çıkan Nada limana yanaşsa da tartışmalar bitmedi.

Brezilya’dan Nada gemisiyle yola çıkan yaklaşık 25 bin büyükbaş hayvan Mersin Limanı’na ulaştı. Yola çıkmadan önce canlı hayvanların gemide bu kadar uzun süre taşınmasına karşı çıkan hayvan hakları aktivistlerinin açtığı dava sonucunda geminin Brezilya’dan yola çıkışı engellenmiş, gemide incelemeler yapılması sağlanmıştı. Reuters’ın yaklaşık 1 ay önce yaptığı habere göre hayvan hakları savunucularının açtıkları dava ile hayvanların taşınacağı ‘Nada’ isimli geminin limandan çıkışı mahkeme kararıyla engellenmişti. Bu olay Türkiye’de de büyük yankı uyandırmış, çeşitli sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden yaşanan durum kamuoyu ile paylaşılmıştı. Hürriyet gazetesi de konuyu 9 Şubat günü sayfalarına taşımıştı.

3 hayvan yolda öldü

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, gemi 2 gün önce Mersin Limanı’na gelse de tartışmalar bitmedi. Sosyal medyada Gemiden görüntü alınmasına izin verilmediği, liman içinde geminin fotoğrafını ve videolarını çekenlerin tespit edilerek görüntülerin sildirildiği iddia edildi. Biz de bu iddiaların ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Mersin Valiliği ve hayvanları Brezilya’dan getiren Göktaşlar Et’in yetkilileri ile temasa geçtik. Limana neden basın mensuplarının alınmadığını, gemiden ve geminin içinden neden görüntü alınmasına izin verilmediğini, görüntüleri paylaşanların MOBESE’lerden tespit edilip, görüntülerin silinmesinin neden istendiğini, hayvanların durumunu ve yetkililerin nasıl incelemeler yaptığını sorduk. İddialar hakkında Mersin Valiliği sorularımıza cevap vermedi.

MOBESE görüntülerinden tespit edilen kişilerin çektiği görüntülerin silinmesinin kendileri ile bir ilgisi olmadığını iddia eden Göktaşler Et yetkilileri, “Biz de bu konuyu duyduk, araştırdık. Gümrükler stratejik alan olduğu için fotoğraf çekilmesi ve görüntü alınması yasakmış. Biz de aslında hem gemiden hem geminin içinde görüntü alınmasını isterdik. Olay sosyal medyaya düşünce Gümrük Muhafaza ekipleri ve liman işletmeleri önlem almış. Keşke geminin içinde görüntüler çekilebilseydi. Ayrıca Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı Orta Doğu Direktörü de gemide incelemelerde bulundu. O da bir rapor oluşturacak. Pazartesi günü raporun elimize ulaşmasını bekliyoruz. Gelen raporu da kamuoyu ile paylaşacağız. Tarım Bakanlığı’nın görevlendirdiği 10 veteriner de gemide incelemede bulundu” diye konuştu. Hayvanların kötü şartlarda gelmesini en başta kendilerinin istemeyeceğini söyleyen şirket yetkilileri, yolculuk boyunca ölen hayvan sayısının çok az olduğunu, şu anki tespitlerine göre 3 hayvanın yolculuk esnasında öldüğünü ileri sürdü.

Hayvanlara karantina

Tarım Bakanlığı yaptığı açıklamada, bakanlığın gemide gerekli kontrolleri yaptığını, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini söyledi. İncelemelerin süreceğine dikkat çeken Tarım Bakanlığı, “Veteriner giriş belgesi düzenlendi. Bu belge doğrultusunda hayvanların tahliye süreci başladı. Hayvanlar götürüldükleri çiftliklerde karantinaya alınacaklar. Karantina sürecinde bakanlık ekipleri hayvanlardan kan alıp analiz yaptıracak. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezse ithalatlarına kesin izin verilecek. 25 bin hayvan az değil. Dolayısıyla getirilen hayvanlarla ilgili kesin ithalat uygunluğu verilmesi süreci üç haftayı bulabilir” ifadelerini kullandı.

Canlı hayvan yasaklansın

Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi de Mersin’de bir basın açıklaması yaptı. Açıklama gazeteci ve hayvan hakları aktivisti Zülal Kalkandelen tarafından yapıldı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen ve CHP Mersin milletvekilleri Fikri Sağlar ile Serdal Kuyucuoğlu’nun da katıldığı toplantıda canlı hayvan ticaretinin tamamı ile yasaklanması istendi.

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  • Timur

    26.2.2018 20:45:18

    İşte büyüyen ülke,muhteşem ekonomi,çağ değil çağlar atladık haberimiz yok

Risale-i Nur Külliyatı

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