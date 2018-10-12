Brunson davasında tanıklar ifadelerini değiştirdi

Casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşması başladı. Sabahki oturumda 3 tanık Brunson aleyhindeki ifadelerini değiştirdi.

Yaklaşık 2.5 aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan papaz Brunson'ın İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasının 4. duruşması başladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Alsancak'taki evinden saat 05.30 sıralarında yoğun güvenlik önlemi ile alınan Brunson, duruşmanın yapılacağı İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna getirildi.

Brunson'ın yargılandığı davayı izlemek üzere ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier da duruşma salonuna geldi.

Uluslararası medya mensupları ve bazı diplomatların da takip ettiği duruşma için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

DURUŞMAYA 1 SAAT ARA VERİLDİ

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Brunson'ın davasında duruşmaya 1 saat ara verildi. Tüm savunmasını Türkçe yapan Brunson'ın, kiliseye siyaset sokmadığını söyledi, tüm suçlamaları reddettiği ifade edildi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, duruşmayı izleyen gazetecilerden CNN muhabiri Ben Wedeman, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 1 saat süren ilk oturumda 3 tanığın dinlendiğini, savunmadan bir kişinin de ifade verdiğini belirtti.

Bazı tanıkların sabahki oturumda aleyhteki ifadelerini değiştirerek "kafa karıştırıcı yeni ifadeler" verdiğini aktaran Wedeman, aradan sonra bir kişinin daha Brunson lehine tanık olarak dinleneceğini yazdı.

DURUŞMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK İFADELER

Öte yandan Sözcü'nün aktardığına göre, duruşmanın kilit isimlerinden olan Levent Kalkan iddianamedeki 15 Temmuz darbe girişimine katılan bazı FETÖ'cülerin Brunson'ın dua evinde saklandıklarını duyduğunu ve bunu Yılmaz Demircan adlı kişiden duyduğunu söylemişti.

Mahkeme Demircan'ı çağırdı ve Kalkan ile yüzleştirdi. Demircan mahkemede "Bu evde ben sadece Korelileri gördüm" dedi. Mahkeme başkanı Kalkan'a "Hani FETÖ'cüler burada kalmıştı demiştin" deyince de Kalkan ilginç bir yanıt verdi ve "Sayın Başkan ben böyle bir şey söylemedim" dedi.

Kalkan önceden Brunson'ın yardımcısı olan Agit adlı PKK'lının PKK'nın bombacısı olduğunu ve 8 yıl eylemlere katıldığını ve bunu da bir diğer ev arkadaşı olan Volkan Sürer'den duyduğunu söylemişti. Mahkemeye getirilen Sürer'e Kalkan'ın iddiası soruldu.

Sürer de "Ben böyle bir şey bilmiyorum, aslında ondan duymuştum bu iddiayı" dedi. Sürer'in konuşması üzerine Kalkan "Çok şaşırdım" dedi. Ardından Sürer verdiği ifadesinde "Ben bombacı mombacı görmedim, ben bomba yapıldığını oda görmedim. Ben terörist de görmedim. Benim için Tüm Suriyeliler teröristtir. Ben milliyetçi biriyim" dedi.