"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Brunson davasında tanıklar ifadelerini değiştirdi

12 Ekim 2018, Cuma 13:36
Casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşması başladı. Sabahki oturumda 3 tanık Brunson aleyhindeki ifadelerini değiştirdi.

Yaklaşık 2.5 aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan papaz Brunson'ın İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasının 4. duruşması başladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Alsancak'taki evinden saat 05.30 sıralarında yoğun güvenlik önlemi ile alınan Brunson, duruşmanın yapılacağı İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna getirildi.

Brunson'ın yargılandığı davayı izlemek üzere ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier da duruşma salonuna geldi.

Uluslararası medya mensupları ve bazı diplomatların da takip ettiği duruşma için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

DURUŞMAYA 1 SAAT ARA VERİLDİ

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Brunson'ın davasında duruşmaya 1 saat ara verildi. Tüm savunmasını Türkçe yapan Brunson'ın, kiliseye siyaset sokmadığını söyledi, tüm suçlamaları reddettiği ifade edildi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, duruşmayı izleyen gazetecilerden CNN muhabiri Ben Wedeman, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 1 saat süren ilk oturumda 3 tanığın dinlendiğini, savunmadan bir kişinin de ifade verdiğini belirtti.

Bazı tanıkların sabahki oturumda aleyhteki ifadelerini değiştirerek "kafa karıştırıcı yeni ifadeler" verdiğini aktaran Wedeman, aradan sonra bir kişinin daha Brunson lehine tanık olarak dinleneceğini yazdı.

DURUŞMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK İFADELER

Öte yandan Sözcü'nün aktardığına göre, duruşmanın kilit isimlerinden olan Levent Kalkan iddianamedeki 15 Temmuz darbe girişimine katılan bazı FETÖ'cülerin Brunson'ın dua evinde saklandıklarını duyduğunu ve bunu Yılmaz Demircan adlı kişiden duyduğunu söylemişti.

Mahkeme Demircan'ı çağırdı ve Kalkan ile yüzleştirdi. Demircan mahkemede "Bu evde ben sadece Korelileri gördüm" dedi. Mahkeme başkanı Kalkan'a "Hani FETÖ'cüler burada kalmıştı demiştin" deyince de Kalkan ilginç bir yanıt verdi ve "Sayın Başkan ben böyle bir şey söylemedim" dedi.

Kalkan önceden Brunson'ın yardımcısı olan Agit adlı PKK'lının PKK'nın bombacısı olduğunu ve 8 yıl eylemlere katıldığını ve bunu da bir diğer ev arkadaşı olan Volkan Sürer'den duyduğunu söylemişti. Mahkemeye getirilen Sürer'e Kalkan'ın iddiası soruldu.

Sürer de "Ben böyle bir şey bilmiyorum, aslında ondan duymuştum bu iddiayı" dedi. Sürer'in konuşması üzerine Kalkan "Çok şaşırdım" dedi. Ardından Sürer verdiği ifadesinde "Ben bombacı mombacı görmedim, ben bomba yapıldığını oda görmedim. Ben terörist de görmedim. Benim için Tüm Suriyeliler teröristtir. Ben milliyetçi biriyim" dedi.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Brunson, ABD, yargı, Türkiye, terör
Okunma Sayısı: 362
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savcı, Brunson hakkında adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti

    Iraklı Türkmenler hükümette söz sahibi olmayı istiyor

    Malezya, Doğu Türkistanlı 11 kişiyi Türkiye'ye gönderdi

    ABD, en çok silah satışını Doğu Avrupa ülkelerine yaptı

    Brunson davasında tanıklar ifadelerini değiştirdi

    Suudi basınından uluslararası medyaya Kaşıkçı tepkisi

    Endonezya'daki cami, deprem ve tsunamiye rağmen ayakta kaldı

    Macaristan'dan Türkiye'ye 'yönetim' mesajı

    AB, göçmenlere karşı dış sınırlarını güçlendiriyor

    Küresel petrol arzı eylülde artış gösterdi

    Suriye'nin Azez ilçesine Kilis Valiliği kilit taşı döşüyor

    İki şirketten Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' tepkisi

    Trump, seçimlerde oyunu artırmak için Brunson'u istiyor

    Pompeo'dan şaşırtan İsrail açıklaması

    Bütçede en büyük pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verildi

    Taksiciler yüksek ücret talep edemeyecek

    Brunson yargılanmaya başladı

    Kamu hizmetlerinde bürokrasi azalacak

    ABD'li gazeteden Kaşıkçı ile ilgili ses ve video kaydı iddiası

    Hakimler ehil ve bağımsız olmalı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Demokrasi”miz hangi kategoride?
    Genel

    Hakimler ehil ve bağımsız olmalı
    Risale-i Nur'dan

    Geri kalmamızın dört sebebi
    Faruk ÇAKIR

    Yalan haberden nereye sığınalım?
    Cevher İLHAN

    “Birkaç aylık fiyat indirimi”
    Halil ELİTOK

    Hicret ve Hazreti Ali
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Asr-ı Saadet’te aile modeli
    M. Latif SALİHOĞLU

    İrade terbiyesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.