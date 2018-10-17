Brunson'ın avukatı İzmir Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu

ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkiline verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının "usul ve yasaya aykırı olduğu" iddiasıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.

AA

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