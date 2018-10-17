Brunson soruları gündemde: Rahip gitti, tartışması bitmedi

MUHALEFET LİDERLERİ SORUYOR: BRUNSON CASUS İSE CEZASI 3 YIL MI OLMALIYDI? SUÇLU İDİYSE NİYE BIRAKTINIZ, DEĞİL İDİYSE NİYE BU KADAR ZAMAN İÇERİDE TUTTUNUZ?

Rahip gitti, tartışması bitmedi

Rahip Brunson’ın mahkeme kararı sonrasında ABD’ye gitmesi tartışmaları bitirmedi. MHP, İYİ Parti ve DP’den Kararla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Gizli ve kiralanmış tanıklar kimlerdir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Papaz Brunson kararının, ne söylenirse söylensin, nasıl tevil edilirse edilsin “milleti üzdüğünü ve yaraladığını” belirtti. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Herkesin gözü önünde Türkiye’den Evanjelist bir Papaz geçip gitmiştir.” ifadesini kullandı.

Bahçeli şunları da söyledi: “Terör örgütleriyle ilişki ve iltisakı belli olan bir şahsın, casusluk suçlamasıyla tutuklanan bir misyonerin, 2 yıl bile dolmadan serbest kalması adalet ilkeleriyle nasıl izah edilecektir”

“Türkiye’nin değerini bir Papaza indiren, Türkiye’ye bakışını bir Papazla eşitleyen bir ülkenin başkanına güven duyulamaz, itibar edilemez. Unutulmasın ki bizi adam yerine koymayanı biz insan bile görmeyiz, göremeyiz”

“Papaz Brunson’un üç gizli tanığın ifadesiyle suçlanması, sonra da savcı değişikliğiyle birlikte yine aynı tanıkların değiştirilmiş, tahrif ve tahrip edilmiş ifadeleriyle serbest kalması bağımsız ve tarafsız hukuka ne kadar uygundur? Papaz dâvâsında ifade değiştiren, Türk adaletini şaibelerle hırpalayan gizli ve kiralanmış tanıklar kimlerdir? Bu gizli tanıklar kısa süre içinde ifade ve görüşlerini nasıl değiştirmişlerdir? Güvenilmez, fiyatı olan, duruma ve günün şartlarına göre görüş değiştiren kişi ya da kişilerin tanıklığıyla adalet yaşar mı? Yaşasa bile buna adalet denir mi?” (AA)

Akşener: Bütün suçları işlediyse niye bıraktınız?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD’li rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılmasını eleştirerek, “Bu papaz ajan, FETÖ’cü, PKK’lı değilse niye içeri attınız? Yok eğer bütün suçları işlediyse niye bıraktınız? 12 Ekim’den önce Amerika’da hazırlıklar yapıldı. Papazı karşılayacak komite bile belirlendi. Duruşma başlamadan uçağı pist başına geldi. FETÖ ile birlikte icat ettiğin gizli tanıklar nasıl oluyor da aynı anda ağız değiştirdi? ‘Al papazı, ver papazı’ diyordun. Ne aldın? Kimi aldın? FETÖ’nün elebaşını alabildin mi? YPG’nin elindeki MİT mensubu iki evlâdımızı alabildin mi?” diye sordu.

DP Başkanı Gültekin Uysal: Neden tutukladınız, niye serbest bıraktınız?

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, ABD’li Rahip Brunson hakkındaki mahkeme kararını değerlendirirken, “Hukukumuzu kendi beyanlarıyla sorgulatır hale getirdiler. Gün sonunda saç kesilip önümüze dökülünce ABD’nin yargıya değil siyasî erke teşekkürüne tanık olduk. Madem Papaz FETÖ ve PKK ile irtibatla casusluk suçu işledi, bu suçun cezası 3 yıl mıydı? Suçu yoktu neden tutukladınız, suçluysa niye serbest bıraktınız?” diye sordu.

Uysal şöyle devam etti:

“Gizli tanık ifadeleri ile bir kişi aylarca tutuklanıyor, ifadeler geri çekilince serbest kalıyorsa adalete nasıl güvenebiliriz? Brunson konusunda ne kadar inkâr edilirse edilsin, verilen karar; siyasî iradenin yargıya müdahalesini bizlere açık bir şekilde gösterdi. Kapalı kapılar arkasında bir müzakere mi yapıldı? Papaz verdik, karşılığında ne aldık? Mevzuatta adı ‘gizli’ lâkin 12 Ekim’de ortaya çıktığı hali ile ‘yalancı’ tanıklık yapanlardan adaleti yanıltmaya ve bu tanık ifadelerini ekranlara taşıyanlar hakkında da kamuoyunu yanıltmaya teşebbüsten işlem yapılacak mı?”

HABER: FATİH KARAGÖZ - ANKARA