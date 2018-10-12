Brunson, Türkiye'den ayrıldı

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve hükümle birlikte serbest bırakıldıktan sonra Alsancak'taki evine gelen Brunson, bir süre ikametinde kaldıktan sonra Almanya'ya gitmek üzere havalimanına geçti. Brunson'un 2 gün bu ülkede kaldıktan sonra ABD'ye geçeceği bilgisi paylaşıldı.

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