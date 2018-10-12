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12 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Brunson yargılanmaya başladı

12 Ekim 2018, Cuma 09:16
Terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Brunson, yargılandığı davanın duruşması için evinden ayrıldı.

İzmir'de, terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson yargılanmak üzere Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Brunson evinden çıktığı sırada yoğun güvenlik önlemi aldı.

Emniyet güçleri eşliğinde Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürülen Brunson'ın yargılandığı davanın duruşması bu yerleşkede yapılacak.

 

AA

Etiketler: Brunson, İzmir, terör, suç, hapis, ABD
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