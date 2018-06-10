"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Bu anket çok konuşulacak

10 Haziran 2018, Pazar 19:12
Piar Araştırma şirketi 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçlarını yayınladı.

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu Millet İttifakı’nın oy oranlarının Cumhur İttifakı’ndan fazla olması ve AKP’nin % 35’in altında oy alması oldu. Piar’ın anketine göre bu gün seçim yapılsa, AKP yüzde 34.8, MHP yüzde 7.3, CHP yüzde 23.4, İYİ Parti yüzde 17.2, HDP yüzde 14.1, ve Saadet Partisi de yüzde 2.5 oranında görülüyor. Kararsız seçmenlerin de dağıtılmış olduğu bu sonuçlara göre HDP de yüzde 10’luk seçim barajının üstünde yer alıyor.

Etiketler: seçim, anket, 24 haziran
Okunma Sayısı: 821
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu anket çok konuşulacak

    Şehit Uğur Sağlam ebedi yolculuğuna dualarla uğurlandı...

    Tarihi zirve için Trump da Singapur'da

    "Ben bunun özellikle yapıldığına inanıyorum''

    Tekrar sayılacaktı... Irak’ta oy deposunda yangın çıktı!

    Ölü sayısı 135'e çıktı: Binlerce kamyon yolda kaldı; göstericiler otobanları kapattı!

    Kılıçdaroğlu'ndan flaş YÖK açıklaması

    Yeni Asya Gazetesi'nde Kadir Gecesi Programı düzenlenecek

    TSK'dan 'Kandil'e yoğun hava harekatı' açıklaması

    Danışmanı konuştu: Rafsancani'nin ölümüne ilişkin yeni iddialar

    1,7 milyon kişiyi etkiledi!

    Erdoğan Demirören'in cenaze namazı Fatih Camisi'nde kılındı

    Kritik görüşme için Singapur'da

    Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor: "Dünyada benzeri olmayan bir yapı"

    Yazık olmasın Bozcaada'ya!

    Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi: "Yavuz Sultan Selim döneminde özel hediye edilmiş''

    Selim Sırrı Paşa'ya dua edilmesine vesile olan görüntü...

    Bursa'da sahibinden satılık ''ada'' müşterilerini bekliyor

    'Dokunulmazlığı olmayan şahıs olarak karşındayım; talimat ver, tutuklat beni, gereğini yap'

    İlklere sahne olacak seçimlere 2 hafta kaldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Büyük İslam Alimi Bediüzzaman'a göre Kadir Gecesi ne zamandır?
    Genel

    Hangisine inanalım?
    Orhan GÜLER

    “Millet İttifakı”na verilecek hiçbir oy boşa gitmez!
    Faruk ÇAKIR

    OHAL’den bu hale
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Prof. Mignon’a teşekkürler
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    İktidar uğruna neler yapılmış?
    Risale-i Nur'dan

    Bin aydan hayırlı gece
    Genel

    Eski CHP'nin misyonu AKP ile devam ediyor
    Cevher İLHAN

    Asker ve siyaset
    Mustafa Sait ÖNAL

    Dış mihraklar kim?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.