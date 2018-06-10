Bu anket çok konuşulacak

Piar Araştırma şirketi 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçlarını yayınladı.

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu Millet İttifakı’nın oy oranlarının Cumhur İttifakı’ndan fazla olması ve AKP’nin % 35’in altında oy alması oldu. Piar’ın anketine göre bu gün seçim yapılsa, AKP yüzde 34.8, MHP yüzde 7.3, CHP yüzde 23.4, İYİ Parti yüzde 17.2, HDP yüzde 14.1, ve Saadet Partisi de yüzde 2.5 oranında görülüyor. Kararsız seçmenlerin de dağıtılmış olduğu bu sonuçlara göre HDP de yüzde 10’luk seçim barajının üstünde yer alıyor.

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