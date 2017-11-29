Başbakan Binali Yıldırım, "Netaş 50. Yıl Etkinliği"nde yaptığı konuşmada, ''En çok bilgi ve iletişim teknolojileri alanına yoğunlaşmalıyız." dedi.

Yıldırım,"Birinci önceliğimiz yerli teknolojiye sahip katma değeri yüksek ürünler geliştirmek." diye konuştu. "Öncelikli hedefimiz yerli yazılım" Yerli yazılımın önemine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti: "Yerli yazılım geliştirme platformuna muhakkak sahip olmamız lazım. Bunu yapamazsak, gerçek anlamda teknolojiye, bilgiye sahip olamayız, bilgiyi başkalarının kullanımına, istifadesine sunma imkanımız olmaz. Bundan sonraki öncelikli hedeflerimizin başında bu platformların geliştirilmesi olacak." "Siber güvenlik önlemlerini almalıyız" Siber güvenlik konusuna değinen Yıldırım, "Siber güvenlik önlemlerimizi ve kişisel verilerimizin mahremiyetini sağlayacak önlemleri gecikmesiz almamız gerekiyor. Bu artık ulusal güvenliğimizin değişmez ve önemli bir unsuru haline geliyor. Siber güvenlik eşittir ulusal güvenlik." dedi. AA

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