Financial Times gazetesinin dış haberler editörü David Gardner, adını açıklamadığı bir AKP’linin “Türkiye çok kritik kararların eşiğinde. Buna bu sistemle mi yola devam edileceği yoksa sistemin modifiye mi edileceği sorusu da dahil. Türkiye’nin insanları yeniden bir araya gelmeli. Bu bölünmüşlüğün altından kalkamayız” dediğini aktardı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Türkiye ekonomisindeki ve dış politikasındaki son gelişmelerin değerlendirildiği yazıda David Gardner, Erdoğan’ın ABD’nin tehditleri ve Rusya’nın taleplerine nasıl cevap vereceğini kararlaştırması gerektiğini belirtiyor. Gardner’a göre birkaç hafta içindeki verilecek bu kararlar, Türkiye’nin ekonomik istikrarına ve güvenliğine gerçek tehditlerin yöneldiği bu dönemde “jeopolitik olarak nereye oturduğuna” karar vermesine yardımcı olacak. Brunson ‘barış hediyesi’ olarak mı sunulacak? Gardner, 12 Ekim’de yeniden hâkim karşısına çıkacak olan papaz Brunson’un serbest bırakılabileceğine dair spekülasyonların arttığını da vurguluyor: “Darbe girişimi sonrası muhaliflere yönelik girişilen ‘temizlik’ göz önünde tutulduğunda, Erdoğan’ın Türk yargısının bağımsız olduğuna dair taahhüdünü çok az kişi ciddiye aldı. Birçokları papaz Brunson’un ABD Başkanı Donald Trump’a barış hediyesi olarak sunulacağını düşünüyor.” Erdoğan’ın hafta başında meclis açılışında yaptığı konuşmada Brunson dâvâsı ve Suriye’de Kürt PYD güçlerine verdiği destek nedeniyle ABD’ye çıkıştığını hatırlatan Gardner’ın yazısı şöyle devam ediyor: “Geçmişte Erdoğan’dan yana esen rüzgârlar beraberinde serinkanlı bir diplomasi getiriyordu, ancak Erdoğan’ın şu anki ruh haline bakılırsa artık durum farklı. Washington’ın kızgınlığı, Türkiye’ninkinden daha çok.”

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