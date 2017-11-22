"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Bu çocukların günahı ne?

22 Kasım 2017, Çarşamba
Cezaevlerindeki çocukları gündeme getiren Yrd. Doç. Dr. Sözen, “Cezaevindeki 12-18 yaş arası çocuk sayısı 2 bin, annesi ile cezaevinde kalmak zorunda kalan 0-6 yaş çocuk sayısı ise 500 civarında. Rakamlar çok yüksek, hak kayıpları ve ihlalleri ise kritik durumda” dedi.

Çocukların uğradığı hak kayıplarının önlenmesi için devletleri sorumluluk almaya çağıran Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 20 Kasım 1989’da imzalandı. Türkiye’nin de dahil olduğu sözleşmenin imzalandığı gün olan 20 Kasım ise her yıl  “Dünya Çocuk Hakları” günü olarak kutlanıyor. Bu gün kapsamında bir panel düzenleyen Altınbaş Üniversitesi de çocuk haklarını çeşitli açılardan ele aldı. Panelde ‘cezaevi ve çocuk’ ilişkisine dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fulya Giray Sözen, “Cezaevindeki 12-18 yaş arası çocuk sayısı 2 bin, annesi ile cezaevinde kalmak zorunda kalan 0-6 yaş çocuk sayısı ise 500 civarında. Rakamlar çok yüksek, hak kayıpları ve ihlalleri ise kritik durumda” dedi.

“Rakamlar yüksek, hak kayıpları kritik”

Cezaevinde olan çocuk sayısının fazlalığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Fulya Giray Sözen, “12-18 yaş arası cezaevinde olan çocuk sayısı 2 bin civarında. İşin daha trajik kısmı bu çocukların cezaevinde olma nedenleri. Suç işlediği veya suç işlediği şüphesi olduğu için yargılanmasına devam edilen çocukların dışında bir de annesiyle birlikte cezaevinde kalmak zorunda olan 0-6 yaş çocuklar var. Bu çocukların sayısı da 500 civarında. Bu rakamlar dünya geneline göre oldukça büyük. Rakamların trajikliğinin yanı sıra yaşanan hak kayıpları ve ihlalleri de kritik durumda” dedi.

İhtiyacımıza uygun yeni bir modele geçilmeli

Çözüm için öncelikle bütüncül bir çocuk politikasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Sözen, “Bakanlıklar arasında iş birliğinin artması lazım. Sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin bu konuda önünü açmak ve gerektiğinde onlardan destek almak gerek. Bu konuda uygulanan iyi modeller var. Bu modellerden bize ve ihtiyacımıza uygun olanı almak çözüm getirebilir. 0-6 yaş arası çocuklarla ilgili Avrupa’daki örneklere baktığımızda çocukların cezaevinde kalması çok fazla önerilen bir yaklaşım değil. Bunun yerine çocuklar dışarıda bakım verenleriyle birlikte kalabiliyor. Ancak düzenli olarak, asla bağı koparılmadan anne ile iletişim de bu sırada devam ediyor. Çocuğa bakacak kimse yoksa ve çocuk annesiyle birlikte kalmak zorundaysa da çocuk ve anne için ayrı üniteler hazırlanabiliyor. Bu birimlerde çocuğun bütün gelişim haklarını destekleyen çalışmalar yapılıyor. Öncelik tamamen çocuğun haklarını korumak ve sağlıklı bir gelişim süreci geçirmesini sağlamak üzerine oluyor.

 

Okunma Sayısı: 1082
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    267. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu çocukların günahı ne?

    Mahkeme, Demirtaş kararından vazgeçti

    Filistin yönetimi ABD ile iletişimi kesti

    Zimbabve'de Mugabe devri kapandı

    'Cenazeye katılmak diye bir suç var mı?'

    İBB'nin dev bütçesi onaylandı

    Türkiye Almanya'dan Öksüz'ü isteyecek

    Rahatsız olsanız da olmasanız da nükleer enerjiyi yapacağız

    Rusya esrarengiz olayı doğruladı

    YSK'yı değiştiren yasa teklifi Meclis'te

    Lübnan ordusuna İsrail talimatı: Hazır olun!

    Vatandaşlara önemli uyarı! İndirim tuzağına dikkat

    Aktroll'ler müşavir olarak atandı

    Erdoğan: 17-25 Aralık tezgahını ABD’de kurdular

    Artık ayvayı yemeyen kalmayacak!

    Ankara'nın yeni başkanı, Gökçek'in projesini halka soracak

    Nijerya'da camide intihar saldırısı: 50 ölü

    Ruhani IŞİD'in bittiğini ilan etti

    FT: Siyasi gerilim arttı, TL düştü

    Merkez Bankası'ndan yeni hamle

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Gençlik: Coşkun akan çağlayan gibi
    Genel

    Bu çocukların günahı ne?
    Sebahattin YAŞAR

    Bu nasıl ‘itiraf’, bu nasıl ‘helâlleşme’?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tıkanan Kemalizme payanda olanlar
    Genel

    Parolamız hukuk
    Genel

    Nur sabırla adaleti bekliyor
    Risale-i Nur'dan

    Çok masumların hukuku kayboluyor, mahvoluyor
    Mustafa ORAL

    Dünya bir köprüdür, üzerine ev yapılmaz
    Cevher İLHAN

    Hani “uyum yasaları”yla düzeltilecekti...
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ahirzamanın İlâhî bilgileri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.