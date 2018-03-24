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24 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

''Bu çok acı bir durum"

24 Mart 2018, Cumartesi 19:52
INCSOS Koordinatörü Doç. Dr. Güngör, "Gördük ki bizim buraya daha çok gelmemiz gerekiyor. Duvarlar arası geçiş yasak, bir taksici öbür tarafa geçemiyor, yasak, 30 yıldır Kudüs'ü görmeyen insanlar var. Bu çok acı bir durum." dedi.

Filistinli ve Türk akademisyenler, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi INCSOS'un "Kudüs'e dönüşün ilmi ve fikri boyutunu oluşturduğunu" ve akademik dünyanın Kudüs'e daha sık gelmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli ve Türk akademisyenler, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistin Uluslararası İlişkiler Akademik Topluluğu (PASSIA) Başkanı Dr. Mehdi Abdulhadi, bugüne kadar Kudüs'te birçok konferans düzenlendiğini ancak bugünkü konferansın önemi, "akademik, insani, fikri ve sosyal alandan Türkiye’den çok sayıda akademisyenin Kudüs’e gelerek 'biz buradayız' demesinde ortaya çıktığını" belirtti.

Kongre için gelen heyetin Mescid-i Aksa'da cuma namazına katılmasına değinen Abdulhadi, "Bu akademik heyeti, İslami bir eda ile Mescid-i Aksa’daki cuma namazında gördük. Aynı şekilde ‘ben buradayım’ diyordu. Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in sünnetiyle, ribat ve mücadele toprakları Filistin’i selamlıyordu. Bugün de burada söz konusu olgunun akademik ve bilimsel boyutuna geçtik. Dini ve dünyevi, uygarlık ile ekonomi ve işgal boyutunu değerlendirme aşamasına geçtik." diye konuştu.

Türkiye'nin Filistin üniversitelerindeki görünürlüğünün önem arz ettiğine işaret eden Abdulhadi, "Birinci neden, genç nesle misyonu taşımak ve anlatmak. Böylece Kudüs’ün genç erkekleri ve genç kızları 'bu topraklar bizim, bu zaman bizim ve kimseye aidiyetle baş eğmem' diyecektir. 'Üzülme, Allah bizimle' şiarıyla kuşanacak ve bıkmadan usanmadan mücadelesini sürdürecektir." dedi.

Abdulhadi, kongre boyunca Filistin meselesinin birçok ilmi araştırma ve çeşitli sunumlarla ele alınacağını işaret ederek şunları kaydetti:

"Zamanı boşa harcayamayız, bilakis zamandan istifade ederiz. Mazinin hatalarını tekrarlamaz bilakis, gençliğe bu mirası anlatır, hatırlatırız. Osmanlı'nın Kudüs’teki 400 yıllık hakimiyetinin tarihsel boyutu ve medeniyet mirasını dillendireceğiz. Bu tarihi nasıl inşa ettik, uygarlığı nasıl inşa ettik onu anlatacağız. Bu çerçevede Kudüs’e dönüşün de insani, İslami, ahlaki ve ilmi birçok sebebi vardır. İşte bu çapta bugün düzenlenen böylesine büyüklükte bir konferans bu dönüşün ilmi ve fikri boyutunu ilgilendiriyor."

Kudüs Kongresi Genel Koordinatörü Doç. Dr. Özcan Güngör ise, "Gördük ki bizim buraya daha çok gelmemiz gerekiyor. Duvarlar arası geçiş yasak, bir taksici öbür tarafa geçemiyor, yasak, 30 yıldır Kudüs'ü görmeyen insanlar var. Bu çok acı bir durum. Biz bunları ülkemizde konuşsak da doğrudan anlamamız mümkün değildi." ifadelerini kullandı.

Kongre vasıtasıyla Kudüs'e akademik bir kapı açmayı hedeflediklerini belirten Güngör, Türkiye'den birçok üniversitenin, öğrenci ve öğretim görevlisi değişim programları dahil birçok protokol imzalamaya hazırlandığını paylaşarak, "Siyasi gündeme teslim olmayacağız, ilmi daha üst bir gündemi takip ediyoruz. Bundan sonra da bu gündemi takip edeceğiz bundan sonra da bu hazırlığı belki Ankara'da belki burada yapacağız ama bu ilişkiyi devam ettireceğiz." dedi.  

AA

Etiketler: kudüs, mescid-i aksa
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