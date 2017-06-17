CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bugün adalet yürüyüşümüzün üçüncü günü. Büyük azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün üçüncü gününe, geceyi geçirdiği Kahramankazan ilçesi yakınlarındaki kamp alanından başladı.

Yürüyüşe başlamadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bugün adalet yürüyüşümüzün üçüncü günü. Büyük azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Özellikle iktidar kanadından eleştiriler geliyor. Eleştirileri de saygıyla karşılıyoruz. Eğer bizim yürüyüşümüz onları rahatsız ediyorsa bu da bizim amacımıza hizmet ediyor." ifadesini kullandı.

"Kararı doğru bulmuyorum"

Kılıçdaroğlu, Gülen Hareketinin iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılması ve Kavurmacı'nın dün İstanbul'da gözaltına alınmasıyla ilgili de "Bu kararı doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Yargıda çifte standart olmamalı. Asıl olan tutuksuz yargılamadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından saat 09.00'da İstanbul yürüyüşünün bugünkü bölümünü başlattı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin bugün Kahramankazan ilçesi çıkışındaki Kent Ormanı Piknik Alanı'na kadar yürümesi ve burada konaklaması planlanıyor.

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