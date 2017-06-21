Bu da oldu: Binlerce Katar devesi sınır dışı edildi!

Suudi Arabistan, tüm diplomatik ve ekonomik ilişkilerini kestiği Katar'a ait 15 bin deveyi de sınır dışı etti.

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