Bu dâvâ bir hukuk katliâmı

‘Barış bildirisi’ne imza atan akademisyenler bu hafta hakim karşısına çıkıyor.

Akademisyenler ayrı ayrı duruşma salonlarında ‘Terör örgütü propagandası’ndan yargılanacak. Yargılanan akademisyenler arasında Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu ve Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel de var. İlk yargılanacak isim ise Galatasaray Üniversitesi’nden Olcay Kunal. Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Görkem Doğan, akademisyenlere tek tek davalar açılarak akademisyenleri yalnız bırakmaya çalıştıklarını fakat akademisyenlerin yalnız kalmayacaklarını söyledi: “Akademisyenler itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Bu dava bir hukuk katliamı.” ‘Barış bildirisi’ne imza atan birçok akademisyen görevlerinden ihraç edilirken haklarında dâvâ da açıldı. İstanbul’da bulunan akademisyenlere yönelik ilk davada, henüz toplu dâvâ açılmayan akademisyenlerden 150’ye yakını, İstanbul’da hakim karşısına çıkıyor. Kaç akademisyene dava açıldığı ise henüz belli değil. Çünkü akademisyenlere tek tek tebligat gönderiliyor. Savcılık ise daha önce avukatlara, bütün barış akademisyenlerine dava açacağını söyledi.

Akademisyenleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar

Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Görkem Doğan, açılan dâvâları ‘hukuk katliamı’ olarak gördüklerini söylüyor. Duvar’da yer alan habere göre Doğan, ‘Barış Akademisyenleri’nin ilk açılan dâvâda ‘Terör örgütü propagandası’ndan yargılandıklarını, yapılan itirazlar sonucunda ‘Örgüt propagandası’ suçunun unsurlarının oluşmadığını belirtti. Doğan; “İddianamede önce ‘terör örgütü propagandası’ suçlamaları yer aldı. Barış bildirisine imza atan akademisyenlerin yargılandığı ilk dâvâda ilgili ağır ceza mahkemesinin hâkimi ‘Terör örgütü propagandası’ suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle 301’inci maddeden yargılama için Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu. O mahkeme bu suçlamayı kabul etmemişken savcının bu davaları hâlâ terör örgütü propagandasına sokarak akademisyenleri itibarsızlaştırmaya çalışması da başka bir hukuk katliamı. Böyle bir suçun unsurları olmadığı için, kesinlikle bu dâvâdan yargılanacak bütün akademisyenlere beraat verilmesi gerekiyor. Ayrıca 10’ar dakika aralıklarla yapılacak duruşmalar ne anlama geliyor ve önce örgüt propagandası daha sonra 301’den dâvâ açılması ne anlama geliyor?” dedi.