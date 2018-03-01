Bu dava da mahşere kaldı

15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında ihbar sonucu 13 gün gözaltında kalan ve işkenceyle öldürüldüğü iddia edilen Gökhan Açıkkollu’nun 1.5 yıl sonra suçsuz bulunarak görevine iade edildiği belirtildi.

Türk Silâhlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında ihbar sonucu 13 gün gözaltında kalan ve işkenceyle öldürüldüğü iddia edilen Gökhan Açıkkollu’nun 1.5 yıl sonra suçsuz bulunarak göre- vine iade edildiği belirtildi. Ölümünün ardından İstanbul’da istenilen mezarlığa gömülmesine izin verilmeyen Gökhan Açıkkollu’nun cenazesi cenaze nakli için hiçbir hizmet verilmediği için ailesinin özel aracıyla Konya’ya götürülmüştü.

Cenaze namazı kılmadan

Oğlunun şüpheli ölümünden sonra hiçbir hak iddia edemeyen acılı baba Ayhan Açıkkollu’nun o dönemde gazetelere yansıyan ifadeleri şöyleydi; “Birisi benim oğlumu ihbar etmiş, ‘İstanbul imamı’ diye. Suçu kesinleşmeden, ‘suçlu’ diyerek normal vatandaş gibi def- netmiyorlar. Vatan haini olsa ben kendim teslim eder, cenazesini almam. Ben de o gece darbeye karşı havaalanına yürüdüm. İstanbul ili dahilinde istediğimiz yere gömmemize müsaade etmiyorlar OHAL’den dolayı. Ballıca diye bir yer ayarlamışlar vatan hainlerinin olduğu yer. İslâmî usûllere uyulmadan, yıkamadan, cenaze namazı kılmadan sanki bir leşi götürüp çöpe atıyorlar. Benim oğlum vatan haini değil ki. Mecburen Konya’ya götüreceğiz. Cenaze aracı vermiyorlar, biz de kendi arabamızla götüreceğiz. Nezarette biraz ilgilenilse, lakayt davranılmasa belki ölmezdi.”

Zorluk çıkartırlarsa ben kendi bahçeme gömerim

Açıkkollu’nun kayınbiraderi Hasan Tetik ise dosyada gizlilik kararı olduğunu belirterek, “Neyle suçlandığını avukatına bile söylemediler. İfadeye girdiğinde yüzüne okunacaktı ne ile suçlandığı. Konya‘da da zorluk çıkartırlarsa ben kendim bahçeme gömerim. Normalde burada ilâçlamıyorlardı, ancak rica minnet uzun yola gidiyoruz diyerek ilâçlattırdık” diye konuşmuştu. Ümraniye Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde öğretmenlik yapan evli ve iki çocuk babası Gökhan Açıkkollu (42), 23 Temmuz akşamı Ümraniye’deki evinde gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şeker hastası olan Açıkkolu’ya ailesi gözaltına alındıktan 3 gün sonra ilaçlarını ulaştırabildi. Açıkkollu 5 Ağustos sabahı kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etmişti.

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Tedbir, uygulama imkânı kalmadığı için kaldırıldı

MillÎ Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gözaltında iken vefat eden öğretmen Gökhan Açıkkolu hakkındaki idari tedbirin uygulama imkânı kalmadığı için kaldırıldığını belirtti. Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda her ne sebeple olursa olsun bir insanın can kaybının üzüntü verici olduğunu belirtti. Söz konusu haberlerde ve paylaşımlarda bu öğretmenin Millî Eğitim Bakanlığınca açığa alındığı, daha sonra gözaltında iken vefat ettiği ancak vefat eden öğretmenin masum olduğunun anlaşıldığı ifadelerinin yer aldığına işaret eden Tekin, şunları kaydetti: Gökhan Açıkkolu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gözaltında iken vefat ettiği ve bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98. maddesinde sıralanan memuriyet statüsünü kaybettiği için, hakkında Bakanlığımızca yürütülen idarî tedbir, uygulama imkanı kalmadığından kaldırılmıştır.” (AA)